Yolcu beğenmeyen taksi şoförlerine büyük ceza! 'Trafiğe giremem, o tarafa gitmiyorum, karşıya geçmiyorum'

07.08.2025 - 17:33

Kaynak: İHA

İstanbul Fatih'te yolcu seçtiği belirlenen ticari taksi sürücüsü yakalanarak hakkında işlem yapıldı. Belediye ruhsatı askıya alınan taksiciye, para cezası uygulandı ve aracı da trafikten men edildi.

Fatih Yenikapı'da bir yolcu, Güngören'e gitmek için 34 TFM 77 plakalı taksiye binmek istemiş, iddiaya göre, taksi şoförü yalnızca Beşiktaş yönüne gideceğini söyleyerek yolcuyu almamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

TİCARİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Fatih Yenikapı mevki üzerinde yolcu seçtiği belirlenen ticari taksi şoförü yakalandı. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen G.Y. (55) isimli şahıs yakalandı. Belediye ruhsatı askıya alınan taksiciye ayrıca 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı. Ticari taksinin de trafikten men edildiği öğrenildi.

