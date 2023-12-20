Yol Ver Ä°ÅŸareti Nedir, Ne Ä°ÅŸe Yarar? Yol Ver LevhasÄ±nÄ±n AnlamÄ± Nedir, Nerelerde Olur?
Trafikte kullanÄ±lmakta olan birÃ§ok Ã§eÅŸitli iÅŸaret bulunmaktadÄ±r. SÄ±klÄ±kla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinen trafik iÅŸaretlerinden birisi de yol ver iÅŸareti olarak bilinmektedir. Yol ver iÅŸareti tali yoldan anayol kavÅŸaÄŸÄ±na gelen araÃ§ olmasÄ± durumunda ilk geÃ§iÅŸ hakkÄ±nÄ±n onlarda olduÄŸunu ifade etmektedir. Yol ver iÅŸaretinin karayolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±lmakta olduÄŸu bilinmektedir.Â
Yol ver iÅŸareti, Viyana Karayolu Ä°ÅŸaretleri ve Sinyalleri SÃ¶zleÅŸmesi uyarÄ±nca uluslararasÄ± standartlarda sarÄ± veya beyaz arka plana sahip bir tabela Ã¼zerinde kÄ±rmÄ±zÄ± kenarlÄ±klÄ± ters Ã¼Ã§gen ÅŸeklinde gÃ¶sterilmektedir. Yol iÅŸaretinin karayolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±lmakta olan bir trafik iÅŸareti olduÄŸu bilinmektedir. FarklÄ± yollardan gelen araÃ§larÄ±n yol yaklaÅŸÄ±mÄ±nda veya kesiÅŸimin de yol vermesi gerektiÄŸini ifade etmektedir. Yol vermesi iÃ§in gerekirse sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n durmaya hazÄ±r olmasÄ± gerektiÄŸi anlamÄ±na gelmektedir.Â
Yol ver iÅŸaretini gÃ¶ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼ baÅŸka bir aracÄ±n geÃ§mesine izin vermek iÃ§in yavaÅŸlayan veya duran bir araca yol vermeye hazÄ±r olmalÄ±dÄ±r. UluslararasÄ± KarayollarÄ± Ä°ÅŸaretlerine gÃ¶re ise uluslararasÄ± standart sarÄ± veya beyaz arka plana sahip olan standart kÄ±rmÄ±zÄ± kenarlÄ±klÄ± ters bir eÅŸkenar Ã¼Ã§gen olarak belirlenmiÅŸtir.Â
Dur iÅŸaretinin sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n her koÅŸulda durmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden bir sembol olduÄŸunu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Yol ver iÅŸaretinde durulmasÄ± ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n durarak veya yavaÅŸlayarak bir baÅŸka sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye yol vermesi gerektiÄŸi manasÄ±na gelmektedir.Â
Yol Ver LevhasÄ±nÄ±n AnlamÄ± Nedir, Nerelerde Olur?
Yol ver levhasÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n her koÅŸulda karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye yol vermesi gerektiÄŸi ÅŸeklinde iÅŸaret etmektedir. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yol ver iÅŸaretini gÃ¶rmesi halinde yavaÅŸlayarak veya durarak diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye yol vermesi gerekmektedir.
Yol ver levhasÄ±nÄ±n karayolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda farklÄ± yollardan gelen araÃ§larÄ±n Ã¶zellikle yol yaklaÅŸÄ±mÄ± veya yol kesiÅŸimin de yol vermesi gerektiÄŸi anlamÄ±na gelmektedir. Yol kesiÅŸimin de sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yol vermesi iÃ§in gerekirse durmaya hazÄ±r olmasÄ± gerektiÄŸi ifade edilebilir.Â
Yol ver iÅŸareti ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n duruma gÃ¶re yavaÅŸlayarak veya durarak diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye yol vermesi gerektiÄŸini ifade etmektedir. Trafikte kullanÄ±lmakta olan dur iÅŸareti ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n her koÅŸulda durmasÄ± gerektiÄŸi anlamÄ±na gelmektedir. Bu durumda yol ver iÅŸaretini gÃ¶ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼ baÅŸka bir aracÄ±n geÃ§mesine izin vermek iÃ§in durursa veya yavaÅŸlarsa o araca yol vermiÅŸ olur.
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