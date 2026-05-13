Yol işçisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

13.05.2026 - 21:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Yol işçisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Şırnak’ta, yol işçisi Samet Işık’a (20) çarpıp ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Haşim Güneş (50), tutuklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Cizre-Nusaybin kara yolu Çavuşlu köyü mevkisinde meydana geldi. Haşim Güneş idaresindeki 06 DJN 462 plakalı hafif ticari araç, yol yapım çalışmasında görevli Samet Işık’a çarptı.

Işık hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Samet Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma arkadaşları, Işık'ın cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Samet Işık'ın cenazesi, Cizre Devlet Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Erzurum’a götürüldü. Yaralılar ise ilk kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı araç sürücüsü Haşim Güneş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı.

