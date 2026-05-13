Sorgun'da evlerin arasında oluşan görüntü mahalleyi tedirgin etti
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bedirbaba Mahallesi’nde meydana gelen obruk, mahalle sakinlerini korkuttu.
Bedirbaba Mahallesi’nde boş bir arsada inşaat malzemesi taşıyan kamyon yükünü boşaltmak için manevra yaptığı esnada arsanın bir bölümünde obruk oluştu. Kamyonun ağırlığıyla birlikte zeminin yumuşayarak çökmesi, çevrede endişeye neden oldu.
Oluşan obruk sonrası Sorgun Belediyesi tarafından göçük alanına uyarı bariyerleri yerleştirilerek, güvenlik şeridi çekildi.
5 yıldır Bedirbaba Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Mahmut İçen, "Buradan kamyon geçerken demiri yıkmış, demiri yıktıktan sonra geri gelirken arka tekerlek oraya oturmuş, çökmüş aşağıya. Komşunun evinin altına doğru geliyormuş" dedi.
İçen şöyle devam etti:
"Polis, zabıta geldi, kontrol ettiler. AFAD geldi. Buranın altı boş. Burası 8-9 metre derinlikte. Göçtüğünde ben buradaydım. Kamyon neredeyse içine düşecekmiş, patinaj yapmış."
Obruğun oluşmasıyla tedbir amaçlı olarak evini boşaltan Bekir Batur ise, "Kamyon geldi, geri çıkarken orada patinaj yaptı. Patinaj yaptığı yerde teker düşecekken hemen çıktı. Yozgat’tan müdür geldi, inceledi.
İlk oluştuğunda belediye başkan yardımcısı bizim eve geldi. Evde hasar, çatlak var mı diye baktı. Akrabalarımızda kalmamızı söyledi. Bacanağımda kaldık. 1 haftadır kendi evimizdeyiz, oturuyoruz. O gün de hava yağışlıydı, toprak yumuşaktı ondan oldu" dedi.