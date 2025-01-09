Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Finike'de amatör dağcılıkla uğraşan Fehmi Efe (59), pazartesi akşamı Kızlar Sivrisi'nin zirvesindeki Türk bayrağını yenilemek için off-road aracıyla bölgeye hareket etti. Ancak Efe'den haber alamayan yakınları, salı günü endişe içinde jandarmaya başvurdu.

TELEFONUNDAN SON SİNYAL UÇURUM BÖLGESİNDEN ALINDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Fehmi Efe'nin aracının Kızlar Sivrisi'nin park alanında olduğu, telefonunun ise 2 gün önce uçurum bölgesinden sinyal verdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri zorlu arazi şartlarında kayıp dağcıyı bulmak için çalışma başlattı. Bölgenin sarp kayalık yapısı ve çetin kış şartlarından dolayı çalışmalarda termal kameralı dron ve helikopter desteği alındı. Ekiplerin Efe'nin cesedine ulaştığı ve bölgeden cenazeyi indirmek için çalışma yürüttüğü belirtildi.