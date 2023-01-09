Yılın ilk kabinesi toplanıyor! Masada kritik konular var

EYT düzenlemesinin detaylarını bekleyenlerin gözü Kabine toplantısına çevrildi. Bu ay içinde Meclis’e sunulması planlanan EYT ile ilgili son değerlendirme Kabine’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT açıklamasında yaş şartı aranmayacağını, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık yıl süresini tamamlayan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın düzenlemeden yararlanacağını duyurmuştu.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan’ın EYT ile ilgili detayları açıklaması ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. EYT gibi yine bu ay içinde Meclis’e sunulması planlanan sözleşmeli kamu personeline kadro çalışması da Kabine’de gözden geçirilecek. Ekonomideki son gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere yönelik yeni adımlar masaya yatırılacak.

7. YARGI PAKETİ

Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7. Yargı Paketi ile ilgili ayrıntılı sunum yapacak. Bakanlık, yeni yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamlarken, Kabine’deki sunumun ardından pakete ilişkin yasa teklifinin Meclis’e sunulması bekleniyor.

7. Yargı Paketi, konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamaması ile kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıkların zorunlu arabuluculuk kapsamına alınması gibi konularda önemli düzenlemeler içeriyor.

Toplantıda terörle mücadele operasyonları, enerji güvenliği konusundaki çalışmalar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.