‘Yıldız Anneler’ Hürriyet Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı

‘Yıldız Anneler’ kitabı, Türk sporunun parlak yıldızları ve onların en büyük destekçileri olan annelerinin unutulmaz hikayelerini bir araya getirdi. Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlanan eser, 51 milli olimpik ve paralimpik sporcunun başarılarını ve bu yolculukta annelerinin katkılarını P&G iş birliğiyle okuyucuyla buluşturuyor. Proje, sadece sporu değil, aynı zamanda azim, sevgi ve fedakarlığın önemini de vurguluyor. Kitap, annelerin sporcuların hayatlarındaki rolünü onlarla gerçekleştirilen röportajlar ve söyleşilerle derinlemesine inceleyerek, okuyuculara ilham verecek bir eser olarak raflardaki yerini aldı.

Gazeteci ve yazar Ömür Kurt, ‘Yıldız Anneler’ kitabının ilham kaynağının 2020 Tokyo Olimpiyatları’na dayandığını belirterek, “Aslında bu kitabın benim aklıma düşme zamanı 2020 yılına denk geliyor. Bu tarih Tokyo Olimpiyatları'nın başladığı tarih. P&G Türkiye o zamanlar ‘Olimpik Anneler’ adında bir proje yürütüyordu ve olimpik sporcuları destekliyordu. Gerçekten göz dolduran bir projeydi ve çok heyecanlanmıştım. ‘Acaba bu müthiş hikayeler bir kitapta toplanamaz mı?’ fikri düştü aklıma ve bu fikri P&G ekibine açtım. Onlar da sonuna kadar sahiplendiler ve süreç içinde muhteşem hikayelerin derlenip toplandığı ‘Yıldız Anneler’ adında bir kitabımız oldu. ‘Olimpik Anneler’ adında başlayan proje zaman içinde Paralimpik Komitenin de bu projeye eklenmesiyle ‘Yıldız Anneler’ ismini aldı ve artık ‘Yıldız Anneler’ kitabımız yayında” diye konuştu.

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KURT: HİKAYELERİ BİRİNCİ AĞIZDAN, TEMEL DUYGULARIYLA ÖĞRENMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Ömür Kurt, “Kitapta 51 sporcumuz ve annesi yer alıyor. Her biriyle tek tek yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik, çünkü hikayelerini birinci ağızdan, temel duygularıyla öğrenmek bizim için çok önemliydi. Her sporcu biricik ve özel; hepsi zorlu bir yolculuktan geçmiş. Siirt’teki bir eve de Kahramanmaraş’taki bir eve de Muğla’daki bir eve de konuk olduğumuzda bambaşka hikayelerle karşılaştık. Ancak bu hikayelerin özü hep aynı heyecana dayanıyordu: Olimpiyatlara ulaşma hedefi, dünya çapında başarılar elde etme isteği ve Türk sporuna katkı sağlama tutkusu. Ayrıca bu sporcuların, sporu başka insanlara da yayma çabası gerçekten çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

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HİKAYELERDEKİ ORTAK TEMA: ANNELERİN GÜCÜ

Annelerin, çocuklarının en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Kurt, “Her hikaye beni derinden etkiledi, fakat bazıları gerçekten çok dramatikti. Bazı sporcularımız, büyük acılar yaşayarak kendilerini gerçekleştirmiş. Kitapta bu hikayelere yer verdik ve okuyucuların da aynı şekilde etkileneceğine inanıyorum. Anneler ise bu süreçte çok büyük bir destek sağlamış. Bazen babalar bu konuda köstek olmuş, ancak anneler çocuklarının yanında olmaktan hiç vazgeçmemiş. İşte bu yüzden onlara ‘Yıldız Anneler’ diyoruz” dedi.

‘ANNELER VE SPORCULAR, SPORA YÖNLENDİRME KONUSUNDA ÇOK DEĞERLİ BİR MESAJ VERDİLER’

Sporun disiplini ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmayı sağladığını belirten Kurt, bu yaşam biçiminin sadece sporcular için değil, herkes için önemli olduğunu ifade ederek, “Spor, insanların kötü alışkanlıklardan, stresten ve diğer olumsuz etkilerden uzak kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda, spor yapan bireylerin hayatında bir disiplin ve düzen oluşuyor. Bu, sporcuların hayatlarından ve annelerinin söylediklerinden öğrendiğimiz önemli bir gerçek. Anneler ve sporcular, spora yönlendirme konusundaki tavsiyeleriyle çok değerli bir mesaj verdiler. Bu öneri, kitabı okuyanlar için en önemli çıkarımlardan biri olacak” diye konuştu.

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‘BU TÜR İŞBİRLİKLERİ, BÜYÜK BİR FARK YARATIYOR’

Kitabın ortaya çıkmasında Hürriyet Kitap ve P&G iş birliğinin önemine değinen Kurt, “Bu proje kapsamında, Hürriyet Kitap ve P&G’nin ortak çalışması oldukça değerliydi. Farklı kurumların, Türkiye’nin iyiliği ve Türk sporuna katkı sağlama amacıyla bir araya gelmesi, üzerinde durulması gereken bir konu. Bu tür işbirlikleri, büyük bir fark yaratıyor” ifadelerini kullandı.

'BU ANNELERİN İÇİNDE MUAZZAM BİR GÜÇ VE KARARLILIK VAR’

Son olarak Kurt, kitabın okuyuculara yalnızca sporun değil, aynı zamanda azmin, fedakarlığın ve inancın önemini anlatacağını belirterek, “Röportajlar sırasında annelerin zaman zaman kendilerini yalnız ve güçsüz hissettiklerini fark ettim. Ancak bu annelerin içinde muazzam bir güç ve kararlılık var. ‘Kimse olmazsa ben başarırım’ diyerek çocukları için her şeyi yapabilecek bir iradeye sahipler. Gelir düzeyleri farklı olsa da kadınların pek çok konuda ortaklaştığını ve çocukları için yalnızca kendi çocuklarını değil, diğer sporcuları da aynı hassasiyetle desteklediklerini görmek çok etkileyiciydi. Spor, hepimizin hayatına büyük bir değer katıyor. Herkes spor yapabilir ya da yapamayabilir; ancak mutlaka sporla tanışmalı. Çocuklarımızı kötülüklerden korumak, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istiyorsak, onları mutlaka spora yönlendirmeliyiz. Bu, üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu” dedi.

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Son olarak Kurt, kitabın okuyuculara yalnızca sporun değil, aynı zamanda azmin, fedakarlığın ve inancın önemini anlatacağını belirterek, “Röportajlar sırasında annelerin zaman zaman kendilerini yalnız ve güçsüz hissettiklerini fark ettim. Ancak bu annelerin içinde muazzam bir güç ve kararlılık var. ‘Kimse olmazsa ben başarırım’ diyerek çocukları için her şeyi yapabilecek bir iradeye sahipler. Gelir düzeyleri farklı olsa da kadınların pek çok konuda ortaklaştığını ve çocukları için yalnızca kendi çocuklarını değil, diğer sporcuları da aynı hassasiyetle desteklediklerini görmek çok etkileyiciydi. Spor, hepimizin hayatına büyük bir değer katıyor. Herkes spor yapabilir ya da yapamayabilir; ancak mutlaka sporla tanışmalı. Çocuklarımızı kötülüklerden korumak, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istiyorsak, onları mutlaka spora yönlendirmeliyiz. Bu, üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu” dedi.

GÖĞALP: İLHAM VERİCİ HİKAYELERİ KİTAPLAŞTIRMIŞ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Proje Direktörü Bedri Göğalp de “Güreşten masa tenisine, jimnastikten boksa, judodan yelkene, golbolden eskrime kadar birçok spor dalına hayatını adamış 51 azimli milli sporcumuzun ve güçlü annelerinin ilham verici ve duygulandırıcı hikayelerini kitaplaştırmış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” diye konuştu.

NESLİ KILIÇAL: PROJEMİZİN MOTTOSU ‘ÇOCUĞUNA SPOR YAPTIRAN HER ANNE YILDIZ ANNEDİR’

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Kılıçal, Yıldız Anneler projesinin on yıllık yolculuğunu ve bu sürecin sonunda ortaya çıkan ‘Yıldız Anneler’ kitabın önemini anlattı. Kılıçal, “Yıldız Anneler projemiz, 2012’de olimpiyatların global sponsoru olmamızla şekillendi. 2014’te ise Türkiye’de Yıldız Anneler projesini başlattık. Projemizin mottosu, ‘Çocuğuna spor yaptıran her anne yıldız annedir.’ Çünkü Türkiye’de spor kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların spora yönlendirilmesi konusunda büyük bir fırsat olduğunu gördük.” ifadelerini kullandı.

'SPOR KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASINDA BÜYÜK BİR ADIM’

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle yürütülen bu yolculuğun amacının ebeveynleri bilinçlendirmek ve sporun hem fiziksel hem de psikolojik faydalarını toplumla paylaşmak olduğunu belirten Kılıçal, şöyle devam etti:

“Yıldız Anneler Projesi ile hem ebeveynleri bilgilendirmek hem de sporun fiziksel ve psikolojik faydalarını anlatmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile birlikte bir yolculuğa çıktık. ‘Yıldız Anneler’in onuncu yılında, sporcuların ve annelerin hikayelerini ele aldığımız bir kitapla bu süreci taçlandırmak istedik. Bir programı on yıl boyunca sürdürebilmek, partnerlerle el ele yürümek gerçekten büyük bir başarı. Burada bahsettiğimiz partnerler; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, değerli sporcular ve anneleri. Ancak bundan da önemli olan, bu programın misyonunu topluma doğru bir şekilde iletebilmekti. Bu noktada basın iş birlikçilerimiz çok önemli bir rol üstlendi. Onuncu yılımızda Hürriyet Kitap ve değerli gazeteci Ömür Kurt’un desteği sayesinde bu hikayeleri görünür kılabildik ve diğer ebeveynlere de ilham verecek modeller sunabildik. Bu anlamda kendilerine emekleri için minnettarız.”

‘BİREYSEL SPORLAR HEM GENÇLERE HEM DE PROFESYONEL SPORCULARA DEĞER KATIYOR’

Sporun bireysel ve takım branşlarındaki gelişimini değerlendiren Kılıçal, “Biz 2014’te Yıldız Anneler Projesi’ni başlattığımızda, olimpik ve bireysel branşlar nispeten daha az konuşuluyordu. Ancak bugün, okçuluk ya da modern pentatlon gibi branşlardan bahsettiğimizde, bu alanlarda rol model olan sporcuların toplum nezdinde tanındığını görüyoruz. Tabii ki futbol, voleybol gibi takım sporlarında da hem ciddi başarılar elde eden hem de bu sporları izlemeyi ve bir parçası olmayı seven bir toplumuz. Zaten tüm dünyada da trend bu yönde. Fakat bireysel sporlar hem gençlere hem de profesyonel sporculara çok fazla değer katıyor. Sponsorluklarımız sayesinde, bu branşların daha fazla gündemde olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

‘BAŞARI HİKAYELERİ BAZEN SADECE BİR ADIMLA BAŞLIYOR’

Paralimpik sporlardaki hikayeler ve bu alandaki iş birliklerinden de bahseden Kılıçal, “Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Türkiye’de, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile de dünyada önemli iş birliklerimiz var. Paralimpik spor alanında çok fazla başarı hikayesi bulunuyor. Ömür Bey’in kitabında da bahsettiği gibi, bireysel başarı hikayeleri bazen sadece bir adımla başlıyor. Bazen bir sporcu için küçük bir adım atabilmek, o adımın arkasında duran ailesi, mahallesi ve destek bulduğu çevresiyle mümkün oluyor. Bu nedenle başarı hikayelerini görünür kılmak ve toplumla paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bireysel sporların bu anlamda geliştiğini görüyoruz ve daha da ileriye gideceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Nesli Kılıçal son olarak, Yıldız Anneler projesi ve kitabının, sporun birey ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini daha geniş kitlelere anlatmak için önemli bir araç olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Spor, sadece fiziksel değil, toplumsal anlamda da büyük bir katkı sağlıyor. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve onlara disiplinli bir yaşam sunmak istiyorsak spora yönlendirmeliyiz. Bu projeyle bunu anlatabilmek ve bir fark yaratabilmek bizi çok mutlu ediyor.”