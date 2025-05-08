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Yılda sadece bir kez yapılıyor! Binlerce kişi o köye akın ediyor

08.05.2025 - 12:15Güncellenme Tarihi:
Yılda sadece bir kez yapılıyor! Binlerce kişi o köye akın ediyor

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde yılda bir kez yapılan keşkek 672 yıllık tarifle misafirlere ikram ediliyor. O günden gelen yerli tohumlardan elde edilen 13 çeşit tahılla yapılan ve Dede aşı denilen yemek için binlerce kişi Sorgun köyüne akın ediyor.

Bursa'nın gelenek ve göreneklerine bağlı Keles ilçesi Sorgun köyünde 672 yıldır bir gelenek yaşatılıyor. Köylüler her Mayıs ayının ilk haftasında o yılki mahsulleri "bereketli olsun" diye hayır yemeği yapıyor.

Yılda sadece bir kez yapılıyor Binlerce kişi o köye akın ediyor

Yapılan bu yemek ise çok özel bir karışımdan ve yılda sadece bir kez pişiriliyor. Köydeki her haneden geçtiğimiz yıl ekip biçtikleri tahıllardan toplanıyor.

Yılda sadece bir kez yapılıyor Binlerce kişi o köye akın ediyor

Toplanan 13 çeşit tahıl 672 yıl önceki gibi taş değirmende öğütülüyor. Öğütülen tahıllardan "Dede Aşı" denilen yemeği yaparak Bursa'nın her yerinden gelen misafirlere ikram ediyorlar.

Yılda sadece bir kez yapılıyor Binlerce kişi o köye akın ediyor

Gelen misafirler de yılda sadece bir kez bu köyde önlerine konulan dede aşını afiyetle yiyor.

Yılda sadece bir kez yapılıyor Binlerce kişi o köye akın ediyor

Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Her yıl olduğu gibi kazanlar kaynadı. Dede aşı pişti. Geçen yıl ekilen ürünler tek aşta toplandı. Yemek haline getirildi. Adağı olanlar finalde tavuk koyar. Yörük geleneğinde ekmek ve yoğurt mayası tutulması var. Atalarımızdan aldığımız mirası devam ettiriyoruz" dedi.

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