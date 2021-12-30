Yılbaşı ile ilgili flaş karar! Yasak geldi, kapatılıyor, resmen açıklandı

Ankara Valiliği, başkentte yapılacak yeni yıl kutlamaları ile ilgili olarak yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı değerlendirilen YHT, AŞTİ, Oteller, AVM’ler, park/bahçeler, eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda; halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık saat 19.00’dan etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak yolların listesini paylaştı.

Listeye göre, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü ve Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Ayrıca ihtiyaç olması durumunda, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesinin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesinin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, 54. Cadde ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesinin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Tunus Caddesinin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Filistin Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Kumrular Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak 31 Aralık 19.00’dan etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Valilik tarafından, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmak konusunda özen göstermeleri önerisinde bulunuldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ YILBAŞI TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi ve günü için trafik tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında bazı ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

Şişli’de 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar, Kadıköy’de 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar, Beyoğlu’nda ise 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak.

Kapatılacak yollar ve alternatif yollar;

Şişli İlçesinde Kapanacak Yollar;

Mim Kemal Öke Caddesi

Abdi İpekçi Caddesi

Bostan Sokak

Atiye Sokak

Altın Sokak

Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

Bronz Sokak

Şişli İlçesinde Alternatif Yollar;

Teşvikiye Caddesi

Bayıldım Caddesi

Valikonağı Caddesi

Rumeli Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Kadıköy İlçesinde Kapanacak Yollar;

Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;

Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;

General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi

Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi

Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi

Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi

Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi

Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi

Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi

Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi

Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;

Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.

Kadıköy İlçesinde Alternatif Yollar;

General Asım Gündüz Caddesi

Dr. Esat Işık Caddesi

Rıhtım Caddesi

Söğütlüçeşme Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Abdulkadir Noyan Sokak

Beyoğlu İlçesinde Kapanacak Yollar;

İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.

Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılacaktır.

Asmalı Mescit Caddesi kapatılacaktır.

Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacaktır.

Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacaktır.

Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.

Beyoğlu İlçesinde Alternatif Yollar;

Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,

Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.