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Yıl bitiyor, Antalya'da deniz keyfi bitmiyor! 'Memlekette kış var, biz yazı yaşıyoruz'

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı bugünlerde yerli ve yabancı turistler, havanın ve sahilin tadını çıkarmak için Kleopatra plajına akın ettiler.

17.12.2024 - 14:58 | | İHA
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Yurt genelinde soğuk hava ve kar etkili olurken, turizm şehri Alanya'da hava sıcaklığının normalin üstünde seyretmesi plajlara akın eden turistlerin yüzünü güldürdü. Kimi turistler güzel havanın tadını çıkarırken kimileri ise denize girdi. Bazı vatandaşlar ise balık tutarak zamanını geçirdi.

Yıl bitiyor, Antalyada deniz keyfi bitmiyor Memlekette kış var, biz yazı yaşıyoruz

30 yıl önce Konya'dan Alanya'ya taşınan ve gününü balık tutarak geçiren Atilla Arıkan "Hava çok güzel bugün, memleketin büyük bölümünde kış varken, Alanya'da yazı yaşıyoruz. Balık olmasa da güzel havanın keyfini çıkarıyoruz'' dedi.

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