Yıkım kararının iptali için cinsel ilişki teklif eden eski müdürün savunması ortaya çıktı: Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi

Aksu Belediyesi'nin Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı'nın geçen şubat ayında bir iş yerinin yıkım kararını kaldırtmak için bina sahibi Suriye uyruklu Faten E.'den cinsel ilişki talebinde bulunduğu anların görüntüsü, sosyal medyada gündeme geldi. Görüntüler sonrası eski Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Avcı'yı görevinden alıp, belediyeyle ilişiğini kesti.

Nevzat Avcı'nın, olay öncesinde çok sayıda yolsuzluk yaptığı, birçok kişi tarafından savcılığa ve CİMER'e şikayet edildiği, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Sayıştay raporlarında yapılan tespitlere rağmen görevine devam ettirildiği iddia edildi.

Cinsel ilişki karşılığında pazarlık yaptığı tespit edilen Nevzat Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevzat Avcı hakkında iddianame hazırlandı. Nevzat Avcı hakkında 'rüşvet talebinde bulunma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'YÜZ KIZARTICI SUÇLARDAN SORUŞTURMA DAHİ YAPILMADI'

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nevzat Avcı SEGBİS ile katıldı. Avcı savunmasında, iddianameyi ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Şikayetçi Faten E.'nin kendisine kaçak yapının yıkımının ve imar para cezasının iptali için kanunsuz teklifte bulunduğunu iddia eden Nevzat Avcı, “Videoda geçen konuşmalara bakıldığında talep edilen şeylerin oluşmadığı, anlaşma olmadığı görülecektir. Konuşmalar sadece karşılıklı boşboğazlıktan öteye gitmemiştir. Hukuki gerçekliği yoktur. Rüşvet almadım. Hiçbir yerde buluşmadım. Üçüncü kişiye yönlendirmedim. Ortada para pul dönmedi. Kaçak yapı hakkında yıkım kararı ve para cezası vermek, mevzuata göre belediye encümenine verilen görev ve yetkidir. Aksu Belediyesi'nden gelen belgelere bakıldığında iş yeri açma belgelerini düzenleme ve açma yetkisi vermek ve birkaç müdürlüğe vekalet verdiğim görülecektir. Ancak 2011 yılından itibaren encümen olarak görev almadım. Hiçbir kararın altında imzam olmadığı da bu belgelerde görülecektir. 657 sayılı kanuna tabi olarak 39 yıllık memuriyet hayatımda yüz kızartıcı suçlardan soruşturma dahi yapılmamıştır. Atılı eylemlerden beraat ve tahliyemi talep ederim" ifadelerini kulandı.

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'SENİN ELİNDE'

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Şikayetçi Faten E. ise iş yerinin ruhsatını kaybettiğini, çalışma izni için başvuruda bulunmak üzere Aksu Belediyesi'ne gittiğini anlattı. Belediyede bir kadınla görüştüğünü, sonrasında sanık Nevzat Avcı'ya yönlendirildiğini belirten Faten E., “Kadın bana sanık için 'Sorayım kabul ederse sana haber veririm' dedi. Ben kadının yanında oturuyordum. Sanık geldi, 'Sen misin?' dedi. 'Evet' dedim. 'Ne istiyorsun?' dedi. 'Müdürüm ruhsatı kaybettim. Yenisini verir misin?' dedim. 'Neden? dedi. 'Çalışma izni için lazım' dedim. 'Vermezsem ne olur?' dedi. Ben de 'Çalışma izni alamam' dedim. Evrakı hazırladı. Sonra geldi. Yıkım kararı çıkmış. '180 bin lira cezan var, neden ödemedin?' dedi. Sonra 'Gel odama kahve iç' dedi. 'İşim var gitmem lazım' dedim. 'Kahve içmeden gidemezsin' dedi. 'Tamam' dedim. Gittim oturdum. Odada kadın vardı. O çıktı. Ondan sonra 'Yıkım kararın var. Dükkan yıkılacak' dedi. 'Ne yapmam lazım' dedim. O da bana 'Senin elinde' dedi. Ben anlamadım ama 'Gitmem lazım' dedim. 'Tamam. Ben dükkana geleceğim. Kahvaltı yaparım ya da çay içerim' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Numaramı istedi. Telefon numaramı da verdim. 'Seni dükkanda bulamazsam ararım seni' dedi. Ben de gittim" dedi.

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'BİR GECE OTELDE'

İkinci gün Nevzat Avcı'nın dükkana saat 10-11 sıralarında geldiğini anlatan Faten E., ifadesine şöyle devam etti:

“'Buraya kadar yıkılacak, dükkanın kalmayacak artık' dedi. Ben de 'Eşim cezaevinde şimdi yapmayın ne olur' dedim. O da 'Senin elinde' dedi. Oturdu, çay verdim. Ben de oturdum. 'Bu ne demek. Ben anlamadım açıklar mısın' dedim. O da 'Tamam' dedim. Kalktı 'Bir gece otelde' dedi. Ben de çok sinirlendim. Bir şey demedim. 'Tamam' dedim. Arabasına binip gitti. Aklıma bir şey geldi. O benden neden böyle bir şey istiyor, kimsem yok diye mi böyle yapıyor, kimsemin olmadığını, eşimin cezaevinde olduğunu biliyor dedim. Benden bir şey görmemesine rağmen direkt teklif etti. 'Yarın belediyeye geleceğim' dedim. Sinirlendiğim için ses ve görüntü kaydı aldım. Görüntü kayıtlarında da 'bir gece, beş gece' gibi tabirler kullanıyor. Ben bir şey diyemedim, video kaydını aldım" diye konuştu.

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Taraf avukatlarının ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Nevzat Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.