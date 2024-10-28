Yenidoğan çetesi soruşturmasında iddianame kabul edildi! İlk duruşmanın tarihi belli oldu
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgüte ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yenidoğan çetesi sanıklarının yargılanmasına 18 Kasım günü başlanacak.
28.10.2024 - 14:06 |
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunulmuştu. Yenidoğan çetesi sanıkları 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
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