Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı! 7 sanığın tutuklanmasına karar verildi

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında ara karar açıklandı. 7 ailenin davaya katılım talebi kabul edildi. Gelmeyen müştekilerin yazı yazılarak duruşmaya çağrılmasına hükmedildi. 2022-2024 arasında suçlamaya konu hastanelerde kaç bebek doğduğu, kaç bebegin yoğun bakıma alındığı ve kaçının sevk edildiğinin soruşturulmaya dahil edilmesine, hastanelerde yapılan denetim raporlarının mahkemeye gönderilmesine, tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi.

7 TUTUKLAMA KARARI DAHA

Ara kararda, tutuksuz olarak yargılanan 7 kişinin tutuklanmasına hükmedildi. Tutuklanma talep edilen ve mahkemede hazır bulunmayan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis duruşma salonunda olan 3 sanığı kelepçe takarak salondan çıkardı.

14 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirilmişti.

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Ekipler, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket eden aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

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Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede belirtiliyor.