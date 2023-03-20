Yeniden Refah Partisi seçim kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin aldıkları kararı açıkladı. Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi yoluna emin adımlarla yürümektedir. Milletimiz de bunun çok iyi bilincindedir. Film bitmedi, daha yeni başlıyor demiştik. İşte partimizin gelmiş olduğu nokta bizi haklı çıkarmaktadır. Milli Görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir." dedi.

Erbakan, "Projelerimiz hazır, kaynaklarımız hazır. İlk 100 gün icraatlarımız hazır. Makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. 50 yıllık Milli Görüş tecrübelerimizle yeniden iktidara geleceğiz." ifadelerini kullandı.

KARARI AÇIKLADI

Erbakan, "Son derecek kapsamlı istişareler sonucunda seçimlere tüm seçim bölgelerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı aldık." şeklinde konuştu. Erbakan, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını belirterek "Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün yüksek seçim kuruluna başvuracağım." dedi.