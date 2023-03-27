Yeniden Refah Partisi, 20 vekil istedi mi? Ali İhsan Yavuz, CNN Türk'te açıkladı

'Yeniden Refah Partisi ittifaka nasıl katıldı?' sorusuna yanıt veren Yavuz, 'Bir noktaya gelmiştik. Uzun müzakereler vardı. Ama gerçekten ilkeler doğrultusunda giden bir anlayış içerisinde ilerledi süreç. Geldiğimiz noktada bir parça kopar gibi oldu. Sonra da tekrar o bıraktığımız noktaya geldik. Ve çok net anlaşma zemini oluştu. Çok şükür aynı ittifakın içerisine birlikte Cumhurbaşkanıa dayının aynı olduğu bir anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz.'" şeklinde konuştu.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle; Yorucu bir atmosfer içerisinden geliyor. Bu atmosfer devam ediyor, bu süreç işliyor. Sonu inşallah iyi bitsin, hayırlı bitsin.

ERDOĞAN'DAN YENİDEN REFAH PARTİSİ'NE ZİYARET

Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret edecek. Her ne kadar günü ve saati çok net bir şekilde belli olmasa da salı veya çarşamba gününden birinde sayın Cumhurbaşkanımız Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.

İKİ PARTİNİN ATTIĞI İMZALAR OLASI HÜKÜMETİ ETKİLEYECEK Mİ?

Bir parça metin çıktı. Bazı metinler tam doğruyu göstermemekle birlikte bir parça çıktı, onu gördük. Tam genel ilkeler bazında aslında bizim de çok net bir şekilde kabul ettiğimiz, Yeniden Refah Partisi'nin de son derece mühimsediğim bir takım meseleler var. yani bizi zorlayacak, bizi çıkmaza sürükleyecek bir metinden bahsetmedeyiz. Bizim zaten kendi anlayışımıza, kendi, parti programına ters gelseydi zaten onu imzalamamız mümkün olmazdı. Net bir şekilde kabul ettiğimiz Yeniden Refah Partisi'nin hassas olduğu bir mutabakat metninden ibaret.

Bunlar olur ama. Birkaç kişi bir araya gelse. Ben pazarlık derken bir araya gelişimizin ana nedeninin kaç vekil alacağının olmaması gerektiğini söylüyorum. Biz hangi bölgeye kimin hitap edeceğini konuşuyoruz. Burada da partilerin gücüne uygun bir tablonun oluşmasını herkes bekler. Masaya oturduğumuz birinci gün bir araya geldik. Yeniden Refah Partisi, 'Biz logomuzla seçime girmek istiyoruz' dedi. Biz de "Bu iş böyle olmasa daha iyi olmaz mı" dedik. 'Hayır' dediler. Biz de "hay hay" dedik.

YENİDEN REFAH 20 VEKİL Mİ İSTEDİ?

Yeniden Refah Partisi kendi logosuyla girecek belki. Belli ilkeler konusunda anlaştık. Ama diğer konuları konuşacağız. Belki bir parça daha hibrit bir modele gidilir, gidilmez. Orada böyle olsa nasıl olur, öyle olsa nasıl olur. Bizim listelerden bazı isimler konulsa nasıl olur? Bunlar konuşulabilir. Bir problem yok. Muhtemelen bunları da konuşacağız. Hiç inkar etmeye gerek yok.

Ama biz ana noktalarda, temel noktalarda anlaştık ve ittifak kuruldu. Bundan sonra hiç anlaşamasak bile belli noktalarda anlaştık ya bundan sonra üstüne koyamasak bile bir noktadayız açıkçası. Ama bundan sonra biraz daha üstüne koyabilirsek Yeniden Refah Partisi'nin işine gelecek. Hem bizim işimize gelecek.

KADIN HAKLARINA TAVİZ VERİLDİ Mİ?

Hayır. Taviz vermememiz gerekiyor. Kadın haklarına yönelik Yeniden Refah Partisi'nin de anormal bir teklifi hiç olmadı. Bilmiyorum onların sözcüleri de ne oldu ama... Bizim müzakere ettiğimiz masada ben haksızlık edemem. Arkadaşların hakkını yiyemem. Bu konuda onların da anormal bir yaklaşımı olmadı. Olabileceğini de olacağını da düşünmüyorum. Bizim de olmadı, olamaz. Zaten Cumhurbaşkanımız bu konuda çok özenlidir, çok dikkatlidir, çok titizdir. Orada konuştuğumuz şey aile bütünlüğünün sağlanması. Bunu kim istemez. 6284 ve o kapsamda bir anormal yaklaşım olmadı.

HÜDAPAR'A HANGİ İLLERDEN LİSTE AÇILIYOR?

Biz HÜDAPAR ile çok kolay oturduk. Oturduk ve kalktık diyebiliriz. Yine oturmaya devam ediyoruz. Biz bugün de görüşeceğiz. Ama çok hızlı bir şekilde ne yapacağımıza karar verdik. Çok net söyleyeyim. Evet. Bizim listemizde yer vereceğiz. Uygun bir sayıda olacak. 8-9 değildir. Ama karşılıklı bir uzlaşı içinde bazı yerlerde net bir şekilde kazanabilecek bir, bazı yerlerde kritik yerler olmak üzere onlara da uygun gelecek bize de uygun gelecek bir liste. Türkiye'nin her tarafı için geçerli.

ANAP VE DSP İLE TEKRAR NEDEN GÖRÜŞÜLMEDİ?

Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle bu partilerle müzakereye başladık. Bana herhangi bir direktifte bulunulmadı. Biz partileri birleştirmiyoruz. Her parti kendi hükmü şahsiyetiyle orada duruyor. En fazla eleştirilen konu "Hizbullah'ın devamıdır" "Asla alakamız yoktur" diye ifade ediyorlar. Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik. Böyleyken mesele Cumhurbaşkanımıza desteği nasıl artırırızdan bakıyoruz. Geçmiş dönemde de HÜDA PAR destek vermişti, listelerden yer vermemiştik. Bu dönem listelerden yer veriyoruz.

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANACAK MI?

Bu partide 22 yıldır siyaset yapıyorum. 13 yıldır da genel merkezde Seçim katındayım. Bu kadar önemli görevleri bu parti vermişler. Milletvekilliği dışında çok önemli görevler yapmışız. Biz statülere, makamlara değil davalara partiyiz. Asıl olan dava bilinci. Orada bir sorun yok, ortadan kalkmıyor. Bize davaya katkı sağlayacak neyse ona destek vermemiz gerekiyor. Partinin daha lehine olan bir şeyi savunması kadar doğru bir şey olamaz. Değişim beklentisi var. Geçmişte iyi yönettik, daha da iyi yöneteceğiz. Bunun karar mercii MYK'dır. Değişim beklentisi var, MYK ve MKYK karar alacak. O karar verilinceye kadar biz düşüncelerimizi net bir şekilde koyabiliriz. Buradan baktığımda da doğrudur.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Seçmen listeleri askıda şu anda. 2 Nisan'a kadar da devam edecek. O bölgeden çok fazla insan var başka ile giden. Fiilen adres kaydını alamazsa, oraya gidip oy kullanamayacak. O bölgeden hangi sebeple olursa olsun giden kim varsa 2 Nisan'a kadar nerede bulunacaksa adresini oraya alsın. Oradaki milletvekili sayısı azalmayacak. 1 hafta kala yaklaşık 50 bin kişi fiilini kaydını oraya aldı. Bunlar seçmen değil, nüfus.

ANKETLERDE SON DURUM

Ben gün geçtikçe Cumhurbaşkanımıza olan teveccühün biraz daha artmaya devam ettiğini görüyorum. Ve en son bizim Ar-Ge başkanlığımızın yapmış olduğu ankete göre yüzde 53'leri yakalayan bir tablonun olduğunu görüyorum. Daha da artabileceğini öngörüyorum açıkçası.

Partimize dönük teveccühün ise elbette daha aşağıda olan rakamları da gördüm. Ama yine son ankette yüzde 41'leri yakalayan bir tablonun olduğunu, yine artış eğiliminin devam ettiğini gördüm. Buradan baktığımda 'bıçak sırtı' değil. Ama her seçim zordur. Yeni kombinasyonlar var. Elbette ittifak içinde partiler değişiyor. Daha değişecek çok şey var.