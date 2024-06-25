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Yenibosna metrobüs durağında çalışma! 75 gün sürecek

Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yapılacak yenileme çalışması kapsamında, D-100 kara yolu ve yanyollardaki bazı şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

25.06.2024 - 16:51 |
Yenibosna metrobüs durağında çalışma! 75 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağı belirtildi.

Çalışma kapsamında bu gece 00.00'dan itibaren D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada, kapalı olacak şeritler şu şekilde sıralandı:

"Güney yanyol Ankara istikameti tek şerit,

D-100 kara yolu Ankara istikameti sağ şerit,

kuzey yanyol Edirne istikameti tek şerit,

D-100 kara yolu Edirne istikameti sağ şerit."

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