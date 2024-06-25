Yenibosna metrobüs durağında çalışma! 75 gün sürecek
Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yapılacak yenileme çalışması kapsamında, D-100 kara yolu ve yanyollardaki bazı şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
25.06.2024 - 16:51 |
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağı belirtildi.
Çalışma kapsamında bu gece 00.00'dan itibaren D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada, kapalı olacak şeritler şu şekilde sıralandı:
"Güney yanyol Ankara istikameti tek şerit,
D-100 kara yolu Ankara istikameti sağ şerit,
kuzey yanyol Edirne istikameti tek şerit,
D-100 kara yolu Edirne istikameti sağ şerit."