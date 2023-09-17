Yeni güzergahı kullanan ilk tahıl gemileri Ukrayna limanına demirledi

Ukraynalı liman yetkilileri, Karadeniz üzerinden yeni rotayı kullanan iki kargo gemisinin Ukrayna’nın Çornomorsk limanına ulaştıklarını açıkladı.

Cumartesi günü limana ulaşan gemilere dünya piyasalarına aktarılacak 20 bin ton buğday yükleneceği belirtildi.

Yetkililer, tahıl anlaşmasının çökmesinin ardından ilk kez sivil gemilerin bir Ukrayna limanına ulaştığını vurguladı.

Daha önce bu güzergah sadece Ukrayna limanlarından ayrılan gemiler tarafından kullanılıyordu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, Resilient Africa ve Aroyat adlı gemilerin Palau bandralı olduklarını ve mürettebatın, Ukraynalı, Türk, Azeri ve Mısırlı olduğunu belirtti.

Ukrayna Tarım Bakanlığına göre gemiler buğday kargosunu Mısır ve İsrail’e götürecek.

Moskova yönetimi, tahıl koridoru anlaşmasında kendi tarım ürünleri ve gübrelerinin ihracatına izin veren kısmın yerine getirilmediğini ve Batı ambargolarının tarım ürünleri ihracatını engellediğini söyleyerek anlaşmadan çekilmişti.

O zamanda bu yana Rusya, Ukrayna’ya giden sivil gemileri potansiyel askeri hedef olarak göreceği tehdidinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere, Ukrayna’nın Odesa limanında demirli bir geminin Rus füzelerince vurulduğu suçlamasını gündeme getirmişti.

Ukrayna, Ayçiçek yağı, arpa, mısır ve buğday gibi tahıllarda dünyanın en büyük tedarikçisi.

Rusya, Ukrayna’yı Şubat 2022’de işgal ettiğinde, Rus donanması Karadeniz limanlarını abluka altına almış ve ihracat içit bekleyen 20 milyon ton tahıl limanlarda mahsur kalmıştı.

Bu durum da, dünyada gıda fiyatlarının artmasına ve Ukrayna’dan önemli miktarlarda gıda ithal eten Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde gıda sıkıntısına yol açmıştı.