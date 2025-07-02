Yeni evlenen çiftlerin gözdesi: Ayçiçekleri doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü!

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da araziler sarıya boyandı. Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğündeki (TİGEM) 101 bin 785 dekar alana ekilen ayçiçeği, çiçek açtı.

Araziler, göz alıcı manzarasıyla hem düğün fotoğrafçılarının hem de vatandaşların ilgisini çekiyor. Yeni evlenen çiftler, bu fırsatı değerlendirip düğün fotoğrafı çekmek için ayçiçeği tarlalarına akın ediyor.

Doğal bir düğün fotoğrafı stüdyosuna dönen araziler, eşsiz fotoğrafların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Mayıs ayında ekilen ve haziran ayı itibarıyla çiçeklenmeye başlayan ayçiçeği tarlasında hatıra fotoğrafı çeken Mehmet Atan,

"Ceylanpınar'a giderken yol boyu ayçiçeklerin çok güzel manzarası var. Biz de durup anı olsun diye fotoğraf çekmek istedik" diye konuştu.