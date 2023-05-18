Yeni dönemde dikkat çeken isimler! Meclis’in ekonomi yüzlerinde değişim rüzgarı

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde hükümette görev alan bakanlar milletvekili adayı oldular. Kendi istekleriyle ayrılanlar dışında tamamı seçildi. Şimdi bakanların tekrar atanıp atanmayacakları merakla bekleniyor. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre bakan olarak tekrar atanmazlarsa da o isimler artık Meclis sıralarında görülecekler.

HANGİ BAKANLAR NEREDEN VEKİL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.

Mehmet Muş

Vahit Kirişci





Vedat Bilgin

Nureddin Nebati

Adil Karaismailoğlu

Mustafa Varank

Fatih Dönmez

Murat Kurum

İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER

AK Parti’den iş dünyasını temsilen de milletvekilleri geldi. Bursa’dan Örnek Yemek ve Abidin Usta şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olan mevcut milletvekili Refik Özen yeniden Meclis’e girerken, Hadim Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Salman da yine AK Parti’den Meclis’e giren isimlerden oldu. Denizli’den AK Parti’den daha önce milletvekilliği yapan iş insanı Şahin Tin de tekrar Meclis’e girdi. Gaziantepli sanayicilerden Mehmet Eyup Özkeçeci ve İrfan Çelikaslan da Meclis giren isimler içinde yerini aldı.

Refik Özen

Ayhan Salman

Şahin Tin

İrfan Çelikaslan

Mehmet Eyup Özkeçeci

CHP’DE TURİZMCİ TEKSTİLCİ DE VAR

CHP’de Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke gibi Meclis’te ekonomi alanında etkin olan isimler milletvekili sıralarında olmayacaklar. Geçen dönem KİT Komisyonu üyeliği yapan Deniz Yavuzyılmaz bu dönem de Zonguldak milletvekili olarak Meclis’te görev yapacak. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda başkanlık da yapan Türker Ateş Bolu milletvekili olarak Meclis’e giren yeni isimlerden oldu. Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı olan Şeref Arpacı da Denizli’den milletvekili seçildi. Turizm, tekstil gibi sektörlerde yatırımları bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır Antalya’dan milletvekili olarak geldi. CHP’den iş insanı Melih Meriç de Gaziantep’ten gelen isimlerden oldu. Kayseri iş dünyasından Aşkın Genç de CHP’den Meclis’e geldi. Seda Kaya Ösen İzmir milletvekili olarak Meclis’e giren isimlerden. Seda Kaya Ösen DEVA’lı. Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

Deniz Yavuzyılmaz

Türker Ateş

Şeref Arpacı

Sururi Çorabatır

Melih Meriç

Aşkın Genç

Seda Kaya Ösen

MHP’DE KALAYCI, AKÇAY

MHP’nin ekonomi kadrolarında fazla değişiklik olmadı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda uzun süre üyelik yapan Mustafa Kalaycı Konya’dan, Erkan Akçay da Manisa’dan 28. dönemde yer alacaklar. MHP’de Ankara’dan milletvekili olarak Meclis’e tekrar giren Mevlüt Karakaya ekonomist kimliğine sahip. Hat Matbaa’nın sahibi Fevzi Zırhlıoğlu da MHP adına Bursa’dan milletvekili seçildi.

Erkan Akça

Mustafa Kalaycı

Mevlüt Karakaya

Fevzi Zırhlıoğlu

İYİ PARTİ’DE ÖZLALE

İyi Parti’den Ümit Özlale İzmir milletvekili olarak Meclis’e girdi. ODTÜ İktisat mezunu olan Özlale, çeşitli üniversitelerde ders verdi. İYİ Parti’de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yaptı. Mali İşler Başkanlığı yapan Ümit Dikbayır da Sakarya milletvekili olarak tekrar Meclis’e girdi. İYİ Parti’nin bir diğer ekonomici ismi de Lütfullah Kayalar. Anavatan Partisi döneminde hem maliye hem de tarım, orman ve köyişleri bakanlığı yapmıştı. Öte yandan Eskişehir’in EUROPEN Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti’den milletvekili oldu.

Ümit Özlale

Lütfullah Kayalar

Nebi Hatipoğlu



YEŞİL SOL PARTİ’DE PAYLAN GİTTİ

27. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu’nun aktif üyelerinden olan Garo Paylan bu dönem Meclis dışında kaldı. Yeşil Sol Parti’de ekonomi alanında gelen isimlerden biri olan Sezai Temelli, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Maliye Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı.