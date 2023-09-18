Yeni anayasanın ismi ne olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış'tan kritik açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu oldu. Mustafa Akış yeni anayasa gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2023 ANAYASASI MI?

Yeni anayasanın ismine ilişkin konuşan Akış, "Genelde anayasalar hazırlandıkları yılın adını alır." dedi.

"İNANILMAZ BİR BİRİKİM VAR"

Süreç ile ilgili bilgi veren Mustafa Akış, "Anaya çalışması için elimizde inanılmaz bir birikim var. Bizim 20 yıl boyunca getirdiğimiz bir anayasal süreç var. Çok teferruatlı çalışmalar var. Detayları konusunda konuşulmamış bir şey yok. Bir masanın etrafına gelinip, bunun icraata dönüşmesi gerekir." şeklinde konuştu.

"HERKES KENDİ DEMOKRATİK SÜREÇLERİNE BAKMALI"

Yeni anayasa ilişkin eleştirilere yanıt veren Akış, "Yamalı poğaçayı bir açmak lazım. 1982 Anayasası 172 madde. Bunu 1987’de başlamışız 30 yılda 19 kez değiştirmişiz. 58 maddesine dokunmamışız. 96 maddesini 184 defa değiştirmişiz. 41 yaşındaki bir anayasada 3’te 1’i ayakta kalmış paradigmadan bahsediyoruz. Bu bizi ister istemez yeni bir anayasaya itiyor. Anayasamızda serseri diye bir kavram var. Bunun sadece dilini değişme bence uzlaşma açısından çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKEN PARADİGMALAR VAR"

Anayasadaki sıkıntıların uygulamadan kaynaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili konuşan Akış, "Biz istiyoruz ki yeni yüzyılda millete ait, onların temek hak ve özgürlüklerini koruyan bir anayasa olsun. Asıl düzenlenmesi gereken temel, hak ve özgürlüklerdir. Biz bunu öncelikli düşünmeliyiz. Bu bile anayasada bir eksiklik. Şu an hak ve ödevler yazıyor. Bunun çok değiştirmemiz gereken paradigmalar var." dedi.

"HALK VETOSU DİYE BİR KURUM VAR"

"Yaptığımız çalışmalarda da dile getirildi, 35 ülkede bir uygulama var. Buna geri çağırma deniyor. Seçtiğiniz vekili halk imza ile vekillikten geri alabiliyor." diyen Mustafa Akış sözlerini şöyle sürdürdü:

Vekilin seçildiği ilde belli sayıda imza toplayınca vekilliğinin sona ermesi bu. Halk vetosu diye bir kurum var. Usulüne uygun çıkan kararları halk veto edebilir. Türkiye sivil toplum bakımında güçlü bir ülke. Seçimlere katılım oranımız yüksek. Kötüye kullanılmaz bu uygulama. Bunu bir masaya gelip tartışalım diyoruz. Konuşulması gereken her şey konuşuldu. Bizim anayasamızdaki kanunlar yukarıdan aşağı yapılmıştır. Bizim milletçe yaptığımız bir anayasa olmadı. Biz hep sıradan kanun olarak bakıyoruz. Diğer milletler anayasalarını alıp kütüphanelerinde en üst rafa koyuyor.

"İLK DÖRT MADDEDEN VAZGEÇMEYİZ"

Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin konuşan Akış, "Bu bir masa ve herkes görüşünü ifade edecek. Biz ve MHP, egemenlik, cumhuriyet gibi unsurlardan vazgeçmeyiz. Yeni anayasa aktüel tartışma ne olursa olsun orada varlığını koruyor. İhtiyaç. hiçbir zaman rafa kalkmıyor. Kılıçdaroğlu bir özür bekliyor ise kendisi Türk milletinden özür dilemeli. Yapıcı muhalefet tarzı ortaya koyamadım diyerek bunun özrünü dilemeli. Yeni anayasa gibi büyük tartışmayı çok aşağıda bir alana sıkıştırmak demek bu." şeklinde konuştu.