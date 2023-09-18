GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

18.09.2023 - 11:34 | | DHA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Emekli milyonlara 100'üncü yıl ikramiyesi! Ek zam için müjde verildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREmekli milyonlara 100'üncü yıl ikramiyesi! Ek zam için müjde verildiHaberin Tüm Görselleri

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLER

Yeni anayasanın ismi ne olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış'tan kritik açıklama geldi

Yeni anayasanın ismi ne olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış'tan kritik açıklama geldi

Bakan Ersoy 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci varlığımızı da kaydettirdik' diyerek duyurdu! Gordion Antik Kenti listede...

Bakan Ersoy 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci varlığımızı da kaydettirdik' diyerek duyurdu! Gordion Antik Kenti listede...

İzmir'de helikopter kazasından acı haber! 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de helikopter kazasından acı haber! 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı