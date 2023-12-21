GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Yeğenin ölümüne neden olmuştu, aldığı cezanın gerkçesi açıklandı
ABONE OL

Yeğenin ölümüne neden olmuştu, aldığı cezanın gerkçesi açıklandı

Kullandığı cipin altında kalan yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın (8) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanıp, 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Zerrin Akça (42) hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararda Akça'nın, Eymen'in kapıyı açtığını görmesine rağmen kapıyı kapatarak yola devam ettiği ve sağ dikiz aynasından kapı koluna tutunarak bir müddet koşan çocuğu görmesine rağmen ciple ilerlediği yer aldı. Kararda ayrıca Akça'nın her ne kadar çocuğun ölümünü istemese de gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğine kanaat getirildi.

21.12.2023 - 10:05 | | Tolga TAHÇI/İZMİR,(DHA)
Yeğenin ölümüne neden olmuştu, aldığı cezanın gerkçesi açıklandı

Kaza, 1 Ağustos 2021'de Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi.

Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre; rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indi.

Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Twitter'da kesinti var mı? Bakan Yardımcısı Sayan'dan global kaynaklı kesinti açıklaması
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTwitter'da kesinti var mı? Bakan Yardımcısı Sayan'dan global kaynaklı kesinti açıklamasıHaberi Görüntüle

Soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın kasım ayında görülen duruşmasında, karar çıktı.

Yeğenin ölümüne neden olmuştu, aldığı cezanın gerkçesi açıklandı

İNDİRİM UYGULANDI

Hakim, Akça'ya 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra Eymen'in halası olan Akça'nın kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu anlaşıldığına hükmedip, bu cezasında yarı oranda indirim yaptı, 2 yıla indirdi.

Haberin Devamı
Çankırı'da dehşete düşüren cinayet! Tartıştığı babasını öldürüp sobada yaktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇankırı'da dehşete düşüren cinayet! Tartıştığı babasını öldürüp sobada yaktıHaberi Görüntüle

Sanık Akça'nın suç sonrası tutum ve davranışlarını 'takdiri indirim' sebebi olduğuna karar veren hakim, cezayı 1 yıl 8 ay hapse çevirdi. Hakim, sanığın geçmişi, sabıka durumu, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında cezasının ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine ve para cezasına çevrilmesine yer olmadığına da hükmetti. Akça'nın 1 yıl 8 ay boyunca sürücü belgesinin geri alınmasına da karar verildi.

Yeğenin ölümüne neden olmuştu, aldığı cezanın gerkçesi açıklandı

'DİKİZ AYNASINDAN RAHATLIKLA GÖRÜLEBİLİRDİ'

Mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda Akça'nın otopark içi yolda durakladığı, bu sırada aracın sağ ön yolcu koltuğundaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın araçtan indiği belirtildi. Daha sonra Akça'nın, Eymen indikten sonra aracın ön kapısını kapatıp, harekete geçtiği, aracın sağ tarafındaki kapı koluna tutunur şekilde olay tarihinde 8 yaşında olan Kutsal'ın, araca yakın olacak şekilde koşar vaziyette sürücünün gitmemesi için bir müddet koştuğuna vurgu yapıldı.

Haberin Devamı
Bakan Yerlikaya: 47 ilde 376 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Yerlikaya: 47 ilde 376 uyuşturucu şüphelisi yakalandıHaberi Görüntüle

Eymen'in sağ dikiz aynasından şoför tarafından rahatlıkla görülebileceği, sağ ayna hizasından koştuğunun sabit olduğunun altı çizildi. Olayın devamında Eymen'in yolda bulunan ve araçların hız kesici tümseği olarak kullanılan yoldaki çıkıntıya takılarak dengesini kaybettiği ve aracın altında kaldığı kararda yer aldı.

Yeğenin ölümüne neden olmuştu, aldığı cezanın gerkçesi açıklandı

'ASLİ' KUSURLU OLDUĞU VURGULANDI

Akça'nın araç kullandığı sırada usul ve kaidelere riayet etmede gerekli dikkat ve özeni göstermediği, alınan raporlar ve keşif raporları neticesinde 'asli' derecede kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı.

Eymen'in sağ ön kapıyı açmasının sanık tarafından görülmesine rağmen kapıyı kapatarak yola devam etmesi ve yine sağ dikiz aynasından kapı koluna tutunarak bir müddet koşan yeğenini görmesine rağmen araçla ilerlediği kararda yer aldı.

Meydana gelen olayda Akça'nın her ne kadar çocuğun ölümünü istemese de gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtildi. Sanığın, Eymen'in halası olması, olay sonrası kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu gerekçesiyle de cezasında indirim yapıldığı kararda yer aldı.(DHA)

Haberin Devamı

 

GÜNCEL HABERLER

Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı!

Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı!

Çocuklarının gözünün önünde katledilmişti! Yakınlarına 'Ölümüm Ali'nin elinden olacak' demiş

Çocuklarının gözünün önünde katledilmişti! Yakınlarına 'Ölümüm Ali'nin elinden olacak' demiş

Borsa güne yüzde 0,08 düşüşle başladı

Borsa güne yüzde 0,08 düşüşle başladı