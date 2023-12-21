Twitter'da kesinti var mı? Bakan Yardımcısı Sayan'dan global kaynaklı kesinti açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor." açıklamasını yaptı.