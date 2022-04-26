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Yaşlılar için maske zorunluluğu devam ediyor mu? Yaşlı ve kronik hastalar maske takacak mı?

Milyonlar bekliyordu! Ve belli oldu. Maske zorunluluğu ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası, üyelerle birlikte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını açıkladı. Peki, Yaşlılar için maske zorunluluğu devam ediyor mu? Yaşlı ve kronik hastalar maske takacak mı? Yaşlı ve kronik hastalar için maske zorunluluğu devam ediyor mu? İşte detaylar…

26.04.2022 - 16:37 |
Yaşlılar için maske zorunluluğu devam ediyor mu? Yaşlı ve kronik hastalar maske takacak mı?

Milyonların beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Bilim Kurulu Üyeleri ile birlikte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu’nun önerisiyle kapalı alanlarda makse zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Peki, Yaşlılar için maske zorunluluğu devam ediyor mu? Yaşlı ve kronik hastalar maske takacak mı? Yaşlı ve kronik hastalar için maske zorunluluğu devam ediyor mu? İşte detaylar…

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlara ilişkin Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yaptı.

YAŞLILAR İÇİN MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR MU?

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Maske kullanma zorunluluğu kapalı alanlarda komple kaldırılmıştır. Sadece toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000’nin altına düşene kadar kullanılmaya devam edilecektir. İleri yaşlarda ve kronik hastalığı olanlar maske kullanmaya devam etmeli ve hatırlatma dozunu olmalıdır.”

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