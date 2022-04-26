Üniversitelerde maske zorunluluğu kalktı mı? Üniversitede derslerde maske zorunluluğu var mı?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar duyurdu! Üniversitelerde kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Bilim Kurulu önerisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldığını duyurmuştu. Kararın açıklanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da maske zorunluluğu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
ÜNİVERSİTELERİN KAPALI ALANLARINDA MASKE KALKTI MI?
Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum."
Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum.— Erol Özvar (@erolozvar) April 26, 2022