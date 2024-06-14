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Yasak kararı geldi! Valilik açıkladı, 15 Ekim'e kadar sürecek

Tekirdağ Valiliği, orman yangınlarının yaşanmaması için 14 Haziran - 15 Ekim tarihlerinde ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

14.06.2024 - 12:55 | | DHA
Yasak kararı geldi! Valilik açıkladı, 15 Ekim'e kadar sürecek

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde orman yangınlarının yaşanması, içinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla birlikte kasten ya da ihmal ve dikkatsizlik neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirildiğinden, Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu'nun kararları doğrultusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Tekirdağ ili dahilinde,ormanlık alanlara girişlerin 14 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

 

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