Yasa dışı bahis iddiası! Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkındaki davanın ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahise teşvik soruşturmaları devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında TV8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında, sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle kanal sahibi Acun Ilıcalı hakkında, “yasadışı bahis reklamı yapmak” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Açılan davanın ayrıntıları da ortaya çıktı. Ilıcalı hakkında hazırlanan iddianamede toplam 8 şüpheli yer aldı. Yasa dışı bahsin geniş kitlelere ulaşmak için maçlarda reklamının yapıldığı anlatılan iddianamede, “Bu maçlar esnasında, gerek fiziken stadyum panolarında gerek sanal olarak yerleştirme yapmak suretiyle, yasadışı bahis reklamlarının ekranlara yansıtıldı” denildi.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇINDA 16 BAHİS SİTESİNİN REKLAMI

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, soruşturmaların re’sen başlatıldığı anlatılan iddianamede, 19 Kasım 2024 tarihinde oynanan ve TV8’de yayınlanan Karadağ – Türkiye futbol karşılaşmasında 16 bahis sitesinin, yine aynı tarihte Exxen’de yayınlanan maçta 11 bahis sitesinin reklamlarının stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği ifade edildi. İddianamede yine aynı şekilde birçok maç esnasında ekranlara birçok yasadışı bahis reklamlarının yansıdığı anlatıldı.

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“YASALARA UYGUN YAYIN YAPMAKLA SORUMLULAR”

Acun Ilıcalı’nın TV8 ve Exxen’in yönetim kurulu başkanı olduğu anlatılan iddianamede, “Söz konusu yayınların ülkemize erişimi medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlanmaktadır. Yayın haklarının alınmasına ilişkin dava dışı üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerde yer alan şartlar 6112 sayılı kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmesine olanak sağlamaz. Kişiler, yasaların amir hükümleri doğrultusunda her halükârda mevzuatta yer alan ilkelere uygun bir şekilde yayın yapmakla sorumludur” denildi.

“MÜDAHALESİZ YAYINLAMAKLA MÜKELLEFİZ”

İş insanı Saadettin Saran hakkında da S Sport isimli internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle dün dava açılmıştı. Saran hakkında hazırlanan iddianamede de Saadettin Saran’ın ifadesine yer verildi. Saran’ın ifadesinde suçlamaya konu maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş ya da spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef olduklarını söyledi.

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Maç yayınlarını sağlayan kuruluş ya da kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini anlatan Saran, “Soruşturmaya konu olan reklamlardan yayıncının hiçbir geliri yoktur. Bununla beraber yasa dışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maçın yayınlarının yapılması teknik olarak mümkün değil, böyle bir teknolojik imkan mevcut değil” dedi.