YAŞ kararları son dakika açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12.25'te başlayan toplantı yaklaşık 1 saatin ardından sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları duyurdu. Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatıldığını söyledi.

Kalın, alınan kararları şu şekilde duyurdu:

- 38 general ve amiral emekliye sevk edildi.

- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

- 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

İSTANBUL'DAKİ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sözcü Kalın, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nde çıkan yangınla ilgili de son durumu paylaştı. Kalın, "Hastanede yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olaya derhal müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralı yok. Hastalar hızlı şekilde tahliye edildi. 80'e yakın hasta başka hastaneye sevk ediliyor, burada bakımları yapılmaya devam edecek. Hastalarımızın mağdur olmaması için tedbirler alındı. Yangın sona erdikten sonra tarihi hastanenin restorasyon çalışmaları ivedilikle yapılacak." ifadelerini kullandı.

YAŞ ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, 2022 yılı YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirleneceği YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Aslanlı Yol'da beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile yürüdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Zat-ı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın hayırlara vesilem olmasını diliyorum. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz, görev bilinci, disiplini, her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakati ile milletimiz güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden sınırı ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü, etkinliği ve yeteneklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ruhun şad olsun.