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Yarıyıl tatiliyle ilgili son dakika gelişmesi! Valilik resmen açıkladı: Saatler değişti

Yarıyıl tatiliyle ilgili son dakika gelişmesi. Valilik resmen açıkladı. İstanbul'da kar alarmı verildi. Karne saatleri erkene çekildi. İstanbul Valisi Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın normal okullarda yarıyıl tatilinin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda da sabahçılar için 10.00'da, öğlenciler 14.00'te başlayacağını duyurdu.

20.01.2022 - 23:15 |
Yarıyıl tatiliyle ilgili son dakika gelişmesi! Valilik resmen açıkladı: Saatler değişti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."

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