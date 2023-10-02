GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Yargıtay ‘Senden koca olmaz’ sözünü boşanma sebebi saydı
ABONE OL

Yargıtay ‘Senden koca olmaz’ sözünü boşanma sebebi saydı

Yargıtay tarafından verilen karara göre 'Senden koca olmaz' hakareti boşanma sebebi sayıldı. Yargıtay, kararında "senden koca olmaz" sözünün haklı boşanma sebebi olduğu vurgulandı.

02.10.2023 - 08:34 |
Yargıtay ‘Senden koca olmaz’ sözünü boşanma sebebi saydı

Ankara'da karısıyla geçinemeyen bir kişi, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi; boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafları eşit kusurlu bularak çiftin boşanmalarına karar verdi. 

Mahkemenin kararına karşı davalı kadın kararı istinafa taşıdı. İstinaf, davalı kadının kusuru ispatlanamadığından davanın reddine karar verdi. Bu karar sonrası çift yeniden bir araya gelse de geçimsizlik devam etti. Yeniden mahkemelik olan ve Yargıtay'a taşınan dava sonrasında 2. Hukuk Dairesi emsal bir karar verdi. 

Araba satışında 'senet' dönemi! Galericiler kredi notu düşük olanlar için harekete geçti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAraba satışında 'senet' dönemi! Galericiler kredi notu düşük olanlar için harekete geçti Haberin Tüm Görselleri

Koca tarafından açılan ve reddedilen davadan sonra çiftin bir araya geldikten sonra kadının kocasına yönelik, "Sen kimsin, senden koca olmaz, seni erkek olarak yetiştirmemişler, sen bu kadar beceriksiz misin" diyerek hakaret ettiğini, kadının erkeğin abisine "Ben kocam için ailemden vazgeçemem" dediğini, kadının ailesinin sıklıkla tarafların evine geldiklerini ve uzun süre yatılı kaldıklarını, bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmediğine karar verdi. 

Emekliye ve memura büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREmekliye ve memura büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesiHaberin Tüm Görselleri

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bölge adliye mahkemesinin yetersiz gerekçe ile davayı reddetmesinin doğru olmadığını belirterek temyiz edilen kararın bozulmasına karar verdi. Yargıtay, kararında "senden koca olmaz" sözünün haklı boşanma sebebi olduğu vurgulandı.

GÜNCEL HABERLER

Trafik cezası ile ilgili emsal karar! İptal edildi

Trafik cezası ile ilgili emsal karar! İptal edildi

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! Terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! Terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü

Kiracıları yakından ilgilendiren uyarı! 'Kesinlikle ödeme yapmayın'

Kiracıları yakından ilgilendiren uyarı! 'Kesinlikle ödeme yapmayın'