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Yargıtay dünyaya FETÖ’yü anlattı

06.10.2016 - 01:08Güncellenme Tarihi:
Yargıtay dünyaya FETÖ’yü anlattı

Darbe girişimiyle ilgili 121 ülkenin yüksek yargı kurumlarına bir mektup gönderen Yargıtay, “FETÖ/PDY, 40 yıl içinde yargı, mülkiye, emniyet ve TSK kadroları arasına sızarak, kilit görevleri ele geçirerek bu girişimde bulunmuştur” dedi

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 121 ülkenin yüksek yargı kurumlarına “FETÖ”yü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan mektup gönderdi. Başsavcı Mehmet Akarca imzalı mektupta, darbe girişimi sırasında TBMM binası, Ankara Emniyet Müdürlüğü binası, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve diğer kamu binalarının hedef alındığı anlatıldı.

‘Cemaat oligarşisi...’

Örgütün varlığına dair yeterli somut deliller bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtilen mektupta, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni” kurmak ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlarından FETÖ/PDY ile ilgili örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında 6 Haziran 2016’da hazırlanan iddianamenin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği anlatıldı.

İtiraflar anlatıldı

Darbe soruşturması kapsamında tutuklanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yaveri Levent Türkkan’ın ve Danıştay Hakimi E. B.’nin örgüte ilişkin itiraflarına yer verilen mektupta, şu ifadeler kullanıldı:

“Örgütün, başta adliye olmak üzere devlet kurumlarına yerleştirdiği binlerce kişinin adı ve TC kimlik numaralarını içeren bilgilerin değişik şifreleme yöntemiyle örgüt tarafından saklandığı da bilinmektedir. Söz konusu darbe girişimini planlayan ve uygulayan FETÖ/PDY, 40 yıl içinde yargı, mülkiye, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadroları arasına sızarak, kilit görevleri ele geçirerek bu girişimde bulunmuştur. Bu kişiler, ilkokul, ortaokul ve lise yıllarından başlayarak dershane, özel okul ve yurt adı altında ‘ışık evleri’ olarak adlandırılan evlerde bu örgütün kontrolünde yetiştirilmişlerdir. Buralarda yetişen kişilerin söz konusu kamu kurumlarının kilit birimlerinde görev almalarının sağlandığı, gerek kendi ifadeleri gerek istihbarat çalışmalarıyla da doğrulanmıştır.”

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‘Nihai hedef şeriat...’

FETÖ/PDY örgütünün, mevcut sistemi yıkmak yerine, sistemin tüm kılcal damarlarına kendi örgüt mensuplarını yerleştirerek, “devlet içinde devlet modeline” uygun bir örgütlenme ile devlete alternatif bir sistem kurmayı hedeflediği anlatılan mektupta, nihai hedefin ülkede laik, demokratik, hukuk devletini yıkarak şeriata dayalı bir rejim getirmek olduğu vurgulandı. Mektubun, ABD’nin başta Pensilvanya olmak üzere tüm eyaletlerine de gönderildiği, mektupla ilgili pek çok ülkeden olumlu geri dönüşler olduğu belirtildi.

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