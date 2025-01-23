Yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi! Bakan Tunç: Kimin kusuru varsa hesap verecek

Bakan Tunç'un açıklamaları özetle şöyle:

Yüreğimiz yandı, gece 03.30 sıralarında meydana gelen yangın ile birlikte. Büyük bir facia, 78 canımızı kaybettik. Ailelere baş sağlığı diliyorum, Allah dayanma gücü versin. Yangın Kartalkaya'da bir otelde bir mutfaktan çıktığı söyleniyor tabi kesin sonuç bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacak. Bolu Başsavcılığımız 6 cumhuriyet başsavcısı görevlendirildi. Yangın ile ilgili raporlar sonuçlanacak. Bu raporlara göre bilirkişiler bu yangının çıkış sebebini ortaya koyacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kararlılığı ifade etti.

BOLU YANGINI SORUŞTURMASI

Ucu nereye giderse gitsin, soruşturmanın kararlılıkla sürdürülmesi söz konusu. Giden canlarımız, bir kar tatili yapmak istediler ve böyle bir facia ile karşı karşıya kaldılar. Buna neden olan sebepleri bulmak, sorumlular kimse onlardan yargı ile hesap sorulması gerekiyor. Şu an 12 gözaltı var. Otel müdürü ve çalışanları da aralarında bulunuyor. Yangın ile ilgili belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürü de gözaltına alındı. Kusur durumuna göre cumhuriyet başsavcılığı karar verecek. Bu konu teknik bir konu. Şu an elde edilen bazı deliller var, kamera kayıtları var. Bu facia tüm detayları ile beraber soruşturulmaya devam edecek. AK Parti bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması teklifini verdi Meclis'e. Bizim mevzuatımız var, yönetmeliklerimiz var. Burada kimlerin sorumlu olduğuna göre düzenlenmiş kurallar var. Bu acıları milletimize yaşatanlar yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı.

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Bilirkişi heyeti ilk incelemelerini yaptı. Yangın ile ilgili itfaiye raporu henüz çıkmadı. O da çıktığı zaman, yaralı vatandaşlarımızın ve tanıkların ifadesi alınıyor. Bunların hepsi incelenecek. Ön rapor çıkınca kesin rapor ile ilgili çalışma devam eder.

NARİN GÜRAN DAVASI

Narin evladımızın katledilmesi milletçe bizi derinden yaraladı. Milletimiz buna da çok üzüldü. 19 günlük aramalar esnasında adli soruşturma açıldı. 260'tan fazla kişinin ifadesi alındı. HTS kayıtları incelendi. DNA tespitleri yapıldı. 4 kişi hakkında dava açıldı. Soruşturması devam eden 8 kişi daha var. Onların soruşturması delilleri yok etmekten devam ediyor. 2 ay soruşturma sürdü, 2 ay da davalar sürdü. Hızlı sonuçlanan bir dava oldu çünkü hafta sonları da dahil olmak üzere aralıksız olarak devam etti mahkeme. Bugün gerekçeli karar da açıklandı. Tarafsız bağımsız yargı delilleri değerlendirdi. Soruşturma gizli yürütülürken siyasi karamalar içine giren de oldu. Fakat kamuoyu şunu gördü, orada etkili bir soruşturma ve etkili bir yargılama süreci gerçekleştirildi. Baroların dahil olma süreci kabul edildi. STK'lar mahkemeyi izledi. Bu bir ilk derece mahkemesi kararı. Yargılama devam ediyor. 3 kişi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Komşu ile ilgili de suç delillerini gizlemekten cezaya çarptırıldı. Bu kararlar istinafta da değerlendirilecek. Bu önemli bir dava. Çocuk istismarının önlenmesi ve kadına şiddet gibi konulara çok önem veriyoruz.

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Yargı kararları eleştirilebilir ancak o kararı verenler ile ilgili tehditkar açıklamalar yaparsanız, hakaret ederseniz, yargı mensuplarını karalarsanız bu bir hukuk ile bağdaşmaz ve bu Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Günümüzde maalesef bazı siyasilerin savcılarla ilgili kabul edilmeyecek ifadeler sarf ettiğini görüyoruz. Daha soruşturma süreci başlamadan çıkıp 'suçsuzdur' diyorlar. Dosyaya vakıf mısın?