Yangın facianın ardından kahreden detay ortaya çıktı! 5 günlük ciroyla canlar kurtulabilirdi

Tam donanımlı bir yangın söndürme sistemine sahip olmanın maliyeti, günlük gelirleri milyonları bulan bu tür işletmeler için oldukça ucuz. Örneğin facianın yaşandığı otelde, otelin yaklaşık 4-5 günlük cirosu olan 15 milyon liraya, tam donanımlı bir yangın söndürme sistemi kurmak mümkün.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; yangın güvenliği konusunda hizmet veren Enerji Plas Mühendislik, tam donanımlı sistemler hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Yangın güvenliği açısından, en güncel teknolojileri içeren sistemler kuruyoruz. Bu kapsamda, yangın pompası, otomatik yangın söndürme sistemleri, hassas yangın algılama sensörleri, sprinkler (yağmurlama) sistemleri ve yangın merdivenleri gibi tüm unsurlar projeye dahil ediliyor.

12 katlı ve 163 odalı bir otel için net bir maliyet hesaplamak için öncelikle proje alanını görmemiz gerekiyor. Ancak genel bir çerçeve çizmek gerekirse, sistemin kapsamı ve özelliklerine bağlı olarak bu tür bir tesis için maliyetler

400 bin dolar (14.2 milyon lira) ile 500 bin dolar (17.8 milyon lira) arasında değişebilir.”

PERİYODİK BAKIM ÖNEMLİ

Firma yetkilileri ayrıca, kurulan sistemlerin periyodik bakımının yangın güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı. “Hizmet verdiğimiz işletmelerde, ilk iki yıl boyunca periyodik bakımları ücretsiz olarak biz üstleniyoruz. İlerleyen süreçte işletmeler isterse başka firmalarla da çalışabilir. Ancak, yangın güvenliği için bu bakım işlemlerinin her yıl mutlaka yapılması şarttır.”

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