Yalova’da özel hastanede yangın paniği: 61 hasta sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi’nin acil servisindeki elektrik panosunun bulunduğu odada yangın çıktı. Yangına bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Hastane içinde yoğun dumana neden olan yangın sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastanede tedavi gören 61 hasta, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanı sıra çevredeki diğer özel hastanelere sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri sonrasında ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm de hastaneye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Başkan Mustafa Tutuk, yangın nedeniyle sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını dile getirdi. Yangının 5 metrekare odada meydana geldiğini ifade eden Tutuk, “Yangına anında müdahale edildi, duman tahliyesi yapıldı. Şu anda tehlike arz eden bir durum ve yangından etkilenen birisi yok. 61 hastanın sevki hastanelere gerçekleşmiştir” dedi.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA



Yalova'da, 61 hastanın tahliye edildiği yangınla ilgili hastane yönetimi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "09.08.2023 saat 02.17'de Özel Yalova Hastanesi'nin sterilizasyon ünitesinde yangın çıkmış, tek bir oda ile sınırlı kalan yangın ilk müdahaleyle 02.30'da tamamen söndürülmüştür. Hastalarımızın tedbir amaçlı tahliyesi hızlı bir şekilde yapılmış olup, ölüm ya da yaralanma olmamıştır. Hastanemizin temel amacı hastalarımızın tedavisiyle sağlığını korumaktır. Bu anlamda yaşanan üzücü olayın tekrar yaşanmaması için bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Ayrıca şu anda tüm doktor ve personeliyle hastanemiz, görevinin başındadır. Olay anında ve sonrasında yanımızda bulunan başta vefakar personelimize, Sayın Yalova Valimize, belediye bakanımıza, il sağlık müdürümüz ve başkan yardımcılarına, 112 ekiplerine, AFAD'a, Yalova Belediyesi itfaiye ekiplerine ve yanımızda olup destek veren herkese teşekkürü bir borç biliriz" ifadelerine yer verildi.