Yalova’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 12 Ocak 2026 Pazartesi Yalova’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretim; 1 gün süreyle tatil edildi.

Yalova Valiliği meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Yalova Valisi Hülya Kaya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova genelinde; resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malül gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personel bu kapsamın dışındadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan anneler ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum” ifadeleri kullanıldı.