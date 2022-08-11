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Yalova'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika gelişmesi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 22:23'te Yalova'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

11.08.2022 - 22:36 |
Yalova'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Yalova'da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi. 

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