Yalova'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika gelişmesi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 22:23'te Yalova'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
11.08.2022 - 22:36 |
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Yalova'da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Merkez (Yalova)
Tarih-Saat : 11.08.2022, 22:23:01 TSİ
Enlem : 40.5473 N
Boylam : 29.3198 E
Derinlik : 7.04 km
Detay : https://t.co/rB7RKgToZ9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi