Haberin Devamı

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar H. H. Ç, A. Y. ve A. B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklular eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Akkuş ile eski rütbeli askerler Y. G., H. K., A. Ç., K. Ş, E. Y., M. Y., A. Ş., E. D., M. E., İ. Ç. ve D. D., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık B. D. ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada, son sözleri sorulan sanıklardan Akkuş, vatanını sevdiğini, görevi boyunca emirleri milletin yüksek iradesinden aldığını belirterek, "Vatan sağolsun" diyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıklardan Akkuş'a "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Darbe girişimiyle ilgili ilk yakalanan isimlerden olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Akkuş'un gözaltına alınmasıyla, teşebbüsün seyri değişmiş, çantadaki belgelere göre gözaltına alma operasyonları hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, TSK'nin komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Haberin Devamı

Girişimin ardından Akkuş ve 15 sanık hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Şubat 2017'de dava açılmıştı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasında tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.