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Yağmurlar başlıyor! Meteoroloji tarih verip bölge bölge uyardı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmede sıcak havaların yerini yeni hafta ile serin ve yağışlı bir havaya bırakacağı belirtildi. Bugünden itibaren özellikle batı bölgelerinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler bekleniyor. Öte yandan perşembe gününden itibaren Batı bölgelerde başlayan yağışlar yurt genelinde etkili olacak. Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde 3-4 derece düşmesi bekleniyor. Bugün Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışların perşembe günü Marmara ve Ege bölgelerinde de etkili olması bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

25.09.2023 - 11:06 |
Yağmurlar başlıyor! Meteoroloji tarih verip bölge bölge uyardı

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