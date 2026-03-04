Yağışlar yüzde 150 arttı, ürünlerin fiyatları olumlu yönde etkilenebilir

Haberin Devamı

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150'den fazla artış gösteren yağış miktarı, özellikle buğday, arpa ve mercimek üretiminde verim beklentisini artırdı. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, ilin bereketli topraklarında güzel bir buğday sahasında olduklarını söyledi. Özellikle geçen yıllardaki yağış miktarının az olmasından sonra bu yıl gerçekleşen yağışlarla birlikte toprakları daha bereketli ve verimli gördüklerini belirten Şanverdi, "Yaklaşık 400 bin dönüm buğday ve arpa ekim alanımız bulunmaktadır. Mercimekte de 130 bin dekar civarında ekim alanımız var. İlimiz hem tahıl hem de mercimek açısından gerçekten önemli bir yer. Özellikle çiftçilerimizin ekim şekilleri, taban gübresi kullanmaları ve bu yılki yağışlarla birlikte güzel bir hasat geçireceğimiz yönünde umut vermektedir" dedi.



"Yüzde 150'den fazla artış oldu"

Ekim ayından bugüne kadar bu yılki yağışlara bakıldığında yaklaşık 450 milimetre yağış olduğunu aktaran Şanverdi, "İlimizde geçen yılın aynı döneminde sadece 170 milimetre yağış olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 150'den fazla artış olmuştur. Bu da ilimizin hem tarımsal hasılasının artmasına hem de mercimek, arpa ve buğday verimimize katkı sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Eğer önümüzdeki süreçte de yağışlar istediğimiz gibi gider ve olumsuz bir durumla karşılaşılmazsa, çiftçilerimizin daha bereketli ve daha güzel bir ürün alacağını düşünüyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak arkadaşlarımızla birlikte 2026 üretim sezonundan itibaren fenolojik gözlemlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Hem il müdürlüğündeki hem de ilçelerdeki arkadaşlarımız sürekli saha taramalarıyla birlikte hem buğdayda hem mercimekte gelişim durumlarını takip etmekte ve ihtiyaç halinde çiftçilerimizi bu hususta bilgilendirmekteyiz. Çiftçilerimizin bu yıl hayırlı, bereketli ve güzel bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.