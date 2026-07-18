Bir zamanlar çıraklarla doluydu! Şimdi 3 metrekarelik dükkanda tek başına direniyor

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Zanaatın geleceğine dair ciddi endişeler taşıdığını ve artık yeni ustaların yetişmediğini aktaran emektar usta Kosovalı, "Bugüne kadar yanımda dört, beş tane kalfa yetiştirdim. Ancak işlerin düşmesi ve ekonomik beklentiler nedeniyle onların da çoğu mesleği bıraktı. Artık herkes maddiyata, paraya pula bakıyor. Bu yüzden terziliği bırakıp başka iş kollarına yöneldiler. Şu anda benim kendi yetiştirdiğim kalfalar ve çıraklar bile bu mesleği yapmıyor. En büyük üzüntüm ve korkum; önümüzdeki yıllarda bu mesleği sürdürecek, iğne tutacak ne bir usta ne bir kalfa ne de bir çırak bulunamayacak olmasıdır. Mesleğin göz göre göre yok olmasından derin endişe duyuyorum" şeklinde konuştu.