Hem ibadet hem mola noktası: Mersin'de 9 metrekarelik camiyi görenler şaşırıyor

3

Anamur Diyanet Haber Koordinatörü Ahmet Tokdemir, Pınarlar'da bulunan bu küçük caminin sahip olduğu mimari özellikleri ve doğal konumuyla Anamur'un tanıtımına katkı sağlayan önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, bölgenin inanç ve doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Bölge sakinleri, caminin uzun yıllardır hem mahalle halkına hem de kara yolunu kullanan vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti. Vatandaşlar, "Yoldan geçenler burada durup namazlarını kılıyor. Caminin küçüklüğünü görenler incelemeden ayrılmıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler fotoğraf ve video çekmeden buradan ayrılmıyor" ifadelerini kullandı.