Erzurum'da bir anda bastırdı! İş yerleri sular altında kaldı
18.07.2026 - 16:15Güncellenme Tarihi:
Erzurum'un İspir ilçesinde aniden etkisini artıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Sokaklar suyla dolarken çok sayıda iş yerini su bastı, esnaf maddi zararla karşı karşıya kaldı.
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İlçe esnafı, yaşanan son afetle birlikte yine büyük çapta maddi zarara uğradı. Kıraathaneler ve pide salonları başta olmak üzere çok sayıda dükkan sular altında kaldı.
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Vatandaşlar, "Kalıcı altyapı düzenlemesi yapılmazsa en ufak yağışta İspir yine felç olacak. Yetkililer sesimizi artık duymalı" çağrısında bulundu. İlçede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları ve hasar tespit süreci devam ediyor.