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Erzurum'da bir anda bastırdı! İş yerleri sular altında kaldı

18.07.2026 - 16:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum'un İspir ilçesinde aniden etkisini artıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Sokaklar suyla dolarken çok sayıda iş yerini su bastı, esnaf maddi zararla karşı karşıya kaldı.

1Erzurum'da bir anda bastırdı! İş yerleri sular altında kaldı

Erzurum’un İspir ilçe merkezinde aniden bastıran şiddetli yağış sele dönüştü. Yağış sonrası sokaklar adeta göle dönerken, menfezlerin tıkanması sonucu sel suları iş yerlerine doldu.

2Erzurum'da bir anda bastırdı! İş yerleri sular altında kaldı

İlçe esnafı, yaşanan son afetle birlikte yine büyük çapta maddi zarara uğradı. Kıraathaneler ve pide salonları başta olmak üzere çok sayıda dükkan sular altında kaldı.

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3Erzurum'da bir anda bastırdı! İş yerleri sular altında kaldı

Vatandaşlar, "Kalıcı altyapı düzenlemesi yapılmazsa en ufak yağışta İspir yine felç olacak. Yetkililer sesimizi artık duymalı" çağrısında bulundu. İlçede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları ve hasar tespit süreci devam ediyor.