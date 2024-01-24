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'X hastalığı' ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Gerçek hayatta karşılığı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamalarının ardından gündeme gelen 'Hastalık X' ile ilgili konuştu.

24.01.2024 - 14:58 |
'X hastalığı' ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Gerçek hayatta karşılığı yok

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

'Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun"

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