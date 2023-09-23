WhatsApp üzerinden dolandırıcılık alarmı! Sakın inanmayın

Bu yöntemi kullanan siber dolandırıcılar, ağına düşürdükleri kullanıcıların bankacılık işlemlerine ve bilgilerine erişim sağlayabiliyor. Uzmanlar bu mesajlara itibar edilmemesi konusunda uyarıyor.

Son dönemler de mesajlaşma uygulaması Whatsapp’tan yurtdışı kaynaklı yabancı numaralardan arama ve mesaj alanlarla ilgili şikayetler artıyor.

100-200 LİRA YATIRIYORLAR

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre; Yabancı uyruklu numaralardan gelen peş peşe çağrı ve mesajlar kullanıcıları rahatsız ederken, bazı kullanıcılar da iş imkanı ve benzeri tekliflerle tuzağa düşüyor. Son günlerde whatsapp üzerinden atılan mesajlarda evden çalışma fırsatı sunularak online çalışan arandığı ve iş tanımında ise TikTok kullanıcılarının videolarının beğenilmesi karşılığında günlük 500 ila 1500 TL ücret ödeneceği belirtiliyor.

Bunun bir dolandırıcılık çeşidi olduğunu söyleyen uzmanlar, bu mesajlara itibar edilmemesi ve hiçbir bağlantıya tıklamadan mesajların silinmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Siber dolandırıcılar, genellikle Google, Youtube ya da benzeri sosyal medya mecraları üzerinden video beğenerek, yorum yaparak hızlı para kazanma vaadiyle insanları kandırmaya çalıştıklarını kaydeden Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Başlangıçta ikna ve güven tesis etmek amacıyla 100-200 TL civarında bir parayı hesabınıza yatırıyorlar. Fakat ikna ettikleri vatandaşların cep telefonlarına gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarını ele geçiriyorlar. Bu sayede, kurbanların hassas bilgilerine erişim sağlıyorlar” diye konuştu.

‘KESİNLİKLE TIKLAMAYIN’

Etik Hacker Tamer Şahin, telefonlara uygulama indirirken dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Telefonlarımıza, çok sayıda farklı uygulamalar indiriyoruz. Bu uygulamalar, telefon numaralarını ve telefona yüklendiği bilgileri adınız, soyadınız, gmail adresini vb. hepsini toplayıp satıyorlar. Ve bu o kadar çok el değiştiriyor. O telefon numaraları inanılmaz bir yayılım içerisine giriyor.

Bu telefon veri tabanlarını alan dolandırıcılar da hem TikTok hem de diğer platformları kullanarak çeşitli saldırılara girişiyorlar” şeklinde konuştu.

ÇIKMAK MÜMKÜN DEĞİL

Dolandırıcılar tarafından bu yöntemlerin bir oyun haline getirildiğini söyleyen Şahin,”Hem paranızı çaldırabilirsiniz hem telefonunuza zararlı yazılım yükletebilir hem kişisel verilerinizi kaptırabilirsiniz.

Ücretsiz mesaj gönderme servisleri var. Bunlara üye olunuyor. Ve bir numara veriliyor. O numara üzerinden binlerce telefon adresine mesaj atılıyor. Bu listelere girildiği zaman çıkmak mümkün değil. Mesaj, arama ve mail alanlar vatandaşlarımız, kesinlikle linklere tıklamamalı” dedi.