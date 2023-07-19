Whatsapp dünya genelinde çöktü! Sorun kısa sürede çözüldü

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü. Whatsapp'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar mesaj göndermede sorun yaşadı. Yarım saatlik kesintinin ardından Whatsapp, verdiği hizmete devam etti.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan açıklama yaptı. Sayan, "Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." denildi.