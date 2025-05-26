Vefat eden köpeğinin anısına, özel tasarım koşu bandıyla patili dostlarına destek oluyor

İstanbul'da özel bir şirkette satın alma görevlisi olarak çalışan Sevil Türkmen, yaşlılığa bağlı eklem ağrıları nedeniyle hareket etmekte zorlanan 17 yaşındaki köpeği Şeker'in sağlığı için çeşitli araştırmalar yapmaya başladı.

ABD'de çekilen bir videoda gördüğü gezici köpek spor salonundan ilham alan Türkmen, Türkiye'de benzeri olmayan bir girişim başlattı.

Şeker ile projeyi hayata geçirme hayali kuran Türkmen, ekipmanların yurt dışından getirilmesinin çok masraflı olduğunu görünce, mühendislerle birlikte tamamen motorsuz çalışan, köpeklerin kendi hızında yürüyebildiği ergonomik koşu bandı tasarladı.

Türkmen, koşu bandının patentini alıp hazırlık sürecini tamamlarken çok sevdiği köpeği Şeker hayatını kaybedince, onun anısını yaşatmak için projeye "Sugartown" adını verdi.

İçinde köpekler için tasarlanmış 3 koşu bandı bulanan minibüsle "Gezici Köpek Spor Salonu" hizmeti veren Türkmen, talep edilmesi üzerine İstanbul'daki her yere giderek, veterinerce kontrol edilip uygun görülen köpeklere egzersiz yaptırıyor.

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Özellikle eklem ağrısı, fazla kilo ya da yüksek enerjiye sahip köpeklerinin daha sağlıklı bir yaşama adım atmasını isteyen hayvan sahipleri "Sugartown0090" sosyal medya hesabından Sevil Türkmen'e ulaşarak evinin önüne kadar gelen bu hizmetten yararlanabiliyor.

"ŞEKER BEKLEDİ, PROJEYİ GÖRDÜ VE GİTTİ"

Sevil Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 aylıkken bulduğu köpeği Şeker'in yaşlanınca eklem sorunları nedeniyle arka bacaklarının güçsüzleştiğini ve düştüğünü anlattı.

Yaralar oluşan köpeğindeki enfeksiyonu iyileştiremediklerini aktaran Türkmen, "Hayatını kaybetti. Şeker'in son zamanlarında izlediğim videolarda, kendi gücünü kullanarak bantta yapılan yürüyüşün eklem ağrıları olan köpeklere çok faydalı olduğunu öğrendim. Amerika'daki gezici spor salonunu Türkiye'de yapıp, eklem ağrısı olan dostlarımızı iyileştireceğiz, diye hayal kurdum. Ama maalesef Şeker sadece ilk haftasına yetişebildi. Projeyi tamamladıktan sonra Şeker hayatını kaybetti. Aracı aldım, aletleri kendim tasarladım, mühendis ile yaptık, patentlerini aldım. Her şey tamam oldu, Şeker bekledi, projeyi gördü ve gitti." ifadelerini kullandı.

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"HAREKETLERİNİ KISITLAMADAN, ÖZGÜRCE KOŞABİLİYORLAR"

Koşu bandının hayvanın herhangi bir kasına zarar vermediğini, köpeğin hızına göre hareket ettiğini anlatan Türkmen, şöyle devam etti:

"Onları zorlayan hiçbir şey olmuyor. İstedikleri zaman duruyorlar, yavaşlıyorlar. Dostlarımız her gün düzenli yürüyüşlerini yapıyor, sosyalleşiyor. Bu spor haftada 1 ya da 2 kere yaptıkları bir şey. Yani bu köpek yürütücülüğü değil, kardiyo çalışması. Spor aletimiz, tamamen motorsuz ve ergonomik bir yapıya sahip. Bu tasarım sayesinde köpekler doğalarına en uygun şekilde, zorlanmadan ama etkili bir biçimde egzersiz yapabiliyor. Koşu bandımız, köpeklerin kas gelişimini desteklerken aynı zamanda onların enerjisini güvenli bir ortamda atmalarını sağlıyor. Doğal hareketlerini kısıtlamadan, özgürce koşabiliyorlar."

Gezici spor salonunda fazla kilosu olan, eklem ağrıları yaşayan ve enerjisini atamayan köpeklere spor yaptırıldığını kaydeden Türkmen, köpeklerin şehirde tasmalı gezdirilmek zorunda olduğu için enerjilerini atamadıklarını söyledi.

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"KÖPEKLERİ YORMUYORUZ. KÖPEK DAHA HAREKETLİ, DAHA GÜÇLÜ, MUTLU OLUYOR"

Sevil Türkmen, yürümek ile koşmak arasında kas oluşumu açıcından büyük fark bulunduğunu dile getirerek, amaçlarının erken ve ileri yaştaki köpeklerde kasları kuvvetlendirmek ve yeniden yapılandırmak olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri köpeklerle ilgili bir şey yapmak ve Şeker'in anısını yaşatmak istediğini ifade eden Türkmen, projesi için eğitim aldığını, köpek davranışlarını öğrendiğini anlattı.

Koşu bandına alınan köpeklerin ilk başta korktuklarını belirten Türkmen, şunları dile getirdi:

"Ama bu korku 10 dakika sürüyor. Çok güvenli bir sistem, köpeğin bir yerden kaçıp kendine zarar vereceği bir durumu yok. Köpekleri yormuyoruz. Burada köpek daha hareketli, daha güçlü, mutlu oluyor. İnsanların spor yaptıklarında kendilerini daha iyi hissettikleri gibi dostlarımız da sporla daha iyi hissediyor. Zayıflayanlar var, günlük yürüyüşlerinde daha aktif olanlar var, eklem ağrılarına da iyi geliyor, daha sağlıklı oluyorlar. Köpeklerimizi motive ediyoruz, asla zorlamıyoruz. Bir motor yok, kendi hızlarıyla devam ediyorlar. Buraya gelen dostlarımız mutlaka veteriner hekimlerinden onay alıp da geliyor. Bu fikrin arkasında yatan en büyük ilham kaynağım ise canım dostum Şeker. Onunla paylaştığımız 17 yıl boyunca hayatım değişti. Şeker'in neşesi, sevgisi ve bana kattıkları bu projenin temelini attı. Şeker, bu proje hayata geçtikten kısa bir süre sonra melek oldu. Ama onun mirası, bugün attığımız her adımda, her mutlu pati izinde yaşıyor."

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11 YAŞINDAKİ BONCUK KOŞABİLECEK DURUMA GELİRKEN, 2 YAŞINDAKİ MARS ENERJİSİNİ ATIYOR

11 yaşındaki Boncuk ile 2 yaşındaki Mars isimli köpeklerine Gezici Köpek Spor Salonu'nda egzersiz yaptırtan Işık Budur ise Boncuk'un eklemleri güçlenmesi için günlük rutin yürüyüşlerinden sonra haftada 2 gün koşu bandını kullandığını anlattı.

Budur, çok enerjik olan Mars'ın ise hem eklemleri gelişsin hem de enerjisini atsın diye koşu bandını kullandıklarını belirterek, "Boncuk'un eklemlerinde ciddi sıkıntı vardı, ayağı aksıyordu, kemik erimesi vardı. Koşu bandı ile şimdi Mars ile neredeyse aynı şekilde koşabiliyor. Çok büyük gelişmeler var. Mars da çok heyecanlı ve çok aktif bir çocuk olduğu için evdeki yaramazlıkları azaldı, enerjisini burada atabiliyor." diye konuştu.