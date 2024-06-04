GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Vatandaş Diplomat Projesi nedir? Vatandaş diplomat projesi tanıtım programı yapıldı

Vatandaş Diplomat Projesi nedir? Vatandaş diplomat projesi tanıtım programı yapıldı

Vatandaş Diplomat Projesi tanıtım programında konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, projeye dair ayrıntıları ve detayları paylaştı. Peki Vatandaş Diplomat Projesi nedir?

04.06.2024 - 17:56 |
Vatandaş Diplomat Projesi nedir? Vatandaş diplomat projesi tanıtım programı yapıldı

Vatandaş Diplomat Projesi tanıtım programında konuşma yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, projeye dair ayrıntıları ve detayları paylaştı. Altun, "Vatandaşlarımızı kamu diplomasisi faaliyetlerinde etkin aktör haline getirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Vatandaş Diplomat Projesi nedir?

Vatandaş Diplomat Projesi, Türkiye'nin temsili ve tanıtılmasında, vatandaşlarımızı da birer kamu diplomasisi aktörü hâline getirmeyi amaçlıyor.

"Vatandaş Diplomat” projesiyle gittikleri ülkelerde Türkiye’yi temsil eden ve etkileşime girdikleri kişilerin Türkiye algısını şekillendirmede önemli bir rol üstlenen vatandaşların, Türkiye'nin temsil noktasında başarılı olması ve resmi tezlerimizi uluslararası kamuoyuna etkin şekilde aktarması hedefleniyor.

Ayrıca mevcut ön yargıların kırılması, ülkemiz aleyhindeki dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele edilmesinin yanında halklar arasındaki karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje ile yurt dışına giden bütün Türkiye vatandaşlarının birer kamu diplomasisi aktörü hâline getirilerek Türkiye'nin marka değerinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

Haberin Devamı

 

GÜNCEL HABERLER

X'te kesinti mi var? Bazı içeriklere erişilemiyor

X'te kesinti mi var? Bazı içeriklere erişilemiyor
Türkiye Bağcılar'daki iğrenç olayı konuşmuştu! Sapık sucu Metin Şenay için karar verildi

Türkiye Bağcılar'daki iğrenç olayı konuşmuştu! Sapık sucu Metin Şenay için karar verildi
Yunus Paksoy'a saldırı soruşturmasında son durum! Canlı yayında anlattı

Yunus Paksoy'a saldırı soruşturmasında son durum! Canlı yayında anlattı