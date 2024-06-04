Vatandaş Diplomat Projesi nedir? Vatandaş diplomat projesi tanıtım programı yapıldı

Vatandaş Diplomat Projesi tanıtım programında konuşma yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, projeye dair ayrıntıları ve detayları paylaştı. Altun, "Vatandaşlarımızı kamu diplomasisi faaliyetlerinde etkin aktör haline getirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Vatandaş Diplomat Projesi nedir?

Vatandaş Diplomat Projesi, Türkiye'nin temsili ve tanıtılmasında, vatandaşlarımızı da birer kamu diplomasisi aktörü hâline getirmeyi amaçlıyor.

"Vatandaş Diplomat” projesiyle gittikleri ülkelerde Türkiye’yi temsil eden ve etkileşime girdikleri kişilerin Türkiye algısını şekillendirmede önemli bir rol üstlenen vatandaşların, Türkiye'nin temsil noktasında başarılı olması ve resmi tezlerimizi uluslararası kamuoyuna etkin şekilde aktarması hedefleniyor.

Ayrıca mevcut ön yargıların kırılması, ülkemiz aleyhindeki dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele edilmesinin yanında halklar arasındaki karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje ile yurt dışına giden bütün Türkiye vatandaşlarının birer kamu diplomasisi aktörü hâline getirilerek Türkiye'nin marka değerinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

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