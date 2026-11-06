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GündemVarank'tan 'fon' mesajı: Millet karşısında hiçbir güç dokunulmaz değildir
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Varank'tan 'fon' mesajı: Millet karşısında hiçbir güç dokunulmaz değildir

06.11.2026 - 12:25Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Varank'tan 'fon' mesajı: Millet karşısında hiçbir güç dokunulmaz değildir

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan Türkiye’nin gündeminde olan fon soruşturmasıyla ilgili “milli irade” vurgulu bir paylaşım geldi. Varank, Milletimizin hakkı karşısında hiçbir makam, hiçbir güç, hiçbir çıkar odağı dokunulmaz değildir!” dedi.

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Fon gündemine ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “AK Parti’nin gücünü de istikametini de sadece millet belirler. Aramızdan, milletin hakkına göz dikenler çıkarsa onlar adına utanırız, mahcup oluruz. Onları korumaz, kahramanlaştırmaz ve meydanlarda adlarına besteler yaptırmayız. Milletimizin hakkı karşısında hiçbir makam, hiçbir güç, hiçbir çıkar odağı dokunulmaz değildir!” değerlendirmesini yaptı.

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