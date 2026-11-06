Varank'tan 'fon' mesajı: Millet karşısında hiçbir güç dokunulmaz değildir

Fon gündemine ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “AK Parti’nin gücünü de istikametini de sadece millet belirler. Aramızdan, milletin hakkına göz dikenler çıkarsa onlar adına utanırız, mahcup oluruz. Onları korumaz, kahramanlaştırmaz ve meydanlarda adlarına besteler yaptırmayız. Milletimizin hakkı karşısında hiçbir makam, hiçbir güç, hiçbir çıkar odağı dokunulmaz değildir!” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti’nin gücünü de istikametini de sadece millet belirler. Aramızdan, milletin hakkına göz dikenler çıkarsa onlar adına utanırız, mahçup oluruz. Onları korumaz, kahramanlaştırmaz ve meydanlarda adlarına besteler yaptırmayız. Milletimizin hakkı karşısında hiçbir makam, hiçbir güç, hiçbir çıkar odağı dokunulmaz değildir! — Mustafa Varank (@varank) November 6, 2026