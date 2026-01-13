Van'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Van'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
13.01.2026 - 22:32

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Van'da kar yağışı etkili oluyor. Van'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Muradiye, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Çatak'ta ise ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Muradiye, Çaldıran ve Başkale kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle üç ilçedeki tüm okullarda taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Çatak Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

