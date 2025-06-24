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Van’da kurt musallat oldu: Kafasına vurdum, köyde iki kadına daha saldırdı

24.06.2025 - 16:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Van’da kurt musallat oldu: Kafasına vurdum, köyde iki kadına daha saldırdı

Van’ın Çatak ilçesinde ot biçen Aziz Kıyat isimli vatandaş, kurdun saldırısına uğradı. Sırtından ve kolundan yaralanan Kıyat, hastanede tedavi altına alındı.

Çatak ilçesi Akçabuk Mahallesine bağlı Değirmen Mezrasında kendisine ait tarlada ot biçen Aziz Kıyat, tırpanını dövdüğü sırada bir kurdun saldırısına uğradı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Kıyat, "Tırpanımı dövdüğüm sırada bir kurt arkadan bana saldırdı. Sırtımdan ve kolumdan beni yaraladı. Bende hemen lime çekiç alarak kurdun kafasına vurmaya başladım. Kurt biraz uzaklaştıktan sonra tekrar bana saldırarak köye indi. Köyde de iki kadına daha saldıran kurt, ondan sonra uzaklaşmış" dedi.

Şuanda sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kıyat, ileriki süreçte kolundan ameliyat olacağını söyledi.

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